Умерла актриса Шелли Дюваль, известная по роли в "Сиянии" Кубрика

В возрасте 75 лет умерла американская актриса Шелли Дюваль, известная по роли Венди Торранс в фильме "Сияние" Стенли Кубрика. Дюваль скончалась во сне от осложнений, вызванных диабетом, в своём доме в Техасе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Самая известная роль актрисы — героиня экранизации романа Стивена Кинга "Сияние" Венди Торренс, жена писателя Джека Торренса, постепенно сходящего с ума. Эта роль тяжело далась Дюваль: режиссёра Стенли Кубрика позже обвиняли в психологическом насилии над артисткой, которую он заставлял плакать по 12 часов ради нужных кадров. При этом игру Дюваль в "Сиянии" не оценили, она даже была номинирована на антипремию "Золотая малина". В середине 1990-х годов Дюваль покинула Голливуд, переехала в Техас и перестала сниматься в кино.

Шелли Дюваль также играла в лентах "Маккейб и миссис Миллер", "Воры как мы", "Нэшвилл", "Три женщины", "Бандиты во времени", "Франкенвини", "Роксана", "Попай". Она обладательница двух премий "Эмми" и приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале (за картину "Три женщины" 1977 года).