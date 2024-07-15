Люди этих 4 знаков зодиака рискуют потерять всё в день Оленьей Луны 21 июля

Когда будет полнолуние в июле 2024 года? Уже в это воскресенье! Нас ждёт прекрасная Оленья Луна. Но почему она так называется? Название придумали индейцы столетия назад. Оленья Луна — это традиционное название полнолуния в июле, связанное с жизненным циклом оленей и культурными традициями коренных народов Северной Америки. Некоторые также считают, что полная луна летом имеет золотистый или желтоватый оттенок, напоминающий рога оленей. Это также может быть одной из причин названия Оленья Луна.

Согласно астрологическим представлениям, полнолуние 21 июля может оказать наибольшее влияние на следующие 4 знака зодиака.

Знак зодиака Рак

Рак по гороскопу: как пережить сложное полнолуние 21 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inkoly

Луна — это управляющая планета зодиака Рак, поэтому период Оленьей Луны может усилить эмоциональность, интуицию и восприимчивость представителей этого знака. Во время полнолуния у людей, кто по гороскопу Рак, возможны всплески чувств, повышенные чувствительность и потребность в семейном уюте.

Полнолуние усиливает эмоциональность людей знака зодиака Рак. Потому 21 июля они могут быть более склонны к перепадам настроения, раздражительности и даже перепроживанию прошлых обид. Важно во время Оленьей Луны осознавать эти перепады и не поддаваться импульсивным реакциям.

Из-за влияния Луны Раки могут испытывать трудности с засыпанием, частыми пробуждениями или беспокойным сном. Это может негативно сказаться на их энергетическом балансе и самочувствии. В ночь 21 июля — когда случится полнолуние — представители знака зодиака Рак могут быть более восприимчивы к внешним энергиям и влияниям. Им стоит быть осторожными с новыми знакомствами и ограничить контакты с теми, кто может нанести эмоциональный вред.

Под влиянием эмоций Раки могут быть склонны к импульсивным решениям, которые в дальнейшем могут привести к сожалению. Важно тщательно обдумывать важные решения и действия, не поддаваясь порывам. Чтобы минимизировать риски во время Оленьей Луны 21 июля, Ракам рекомендуется: Уделять больше времени отдыху и практикам, помогающим обрести внутреннее спокойствие.

Избегать конфликтных ситуаций и не принимать важных решений.

Проводить больше времени в кругу близких людей, которые могут поддержать и успокоить.

Быть особенно внимательными к своему здоровью и режиму сна.

Луна Оленя 21 июля и знак зодиака Козерог

Оленья Луна 21 июля и знак зодиака Козерог — чего бояться и как это исправить? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inkoly

Во время полнолуния 21 июля 2024 года представители земного знака зодиака Козерог могут ощущать повышенную энергичность, амбициозность и стремление к достижениям. Полнолуние может придать им решительности и целеустремленности в реализации планов. Однако это не повод радоваться. Ведь риски потерять всё из-за ощущения всевластия над ситуацией возрастает в геометрической прогрессии. Потому что как минимум это может привести к физическому и эмоциональному переутомлению, снижению иммунитета и ухудшению самочувствия.

Стремление людей со знаком зодиака Козерог во время полнолуния 21 июля к достижениям и контролю может усилиться, что вызовет повышенную тревожность и стрессовую нагрузку. Чрезмерное напряжение может негативно отразиться на их психическом и физическом здоровье.

Также под влиянием Оленьей Луны 21 июля носители знака зодиака Козерог могут стать более категоричными, принципиальными и нетерпимыми к чужому мнению. А это приведёт к напряженным отношениям с окружающими и ухудшению коммуникации.

Чтобы минимизировать риски и не устроить в своей жизни кошмар, который придётся потом долго разгребать, во время полнолуния 21 июля Козерогам рекомендуется: Соблюдать режим труда и отдыха, не переутомляя себя.

Практиковать техники релаксации, медитации и стресс-менеджмента.

Быть более гибкими и открытыми к мнению других людей, избегая конфронтации.

Уделять особое внимание профилактике и лечению проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Прислушиваться к своему организму и не игнорировать сигналы усталости.

Знак зодиака Овен: чем опасно полнолуние 21 июля

Почему полнолуние 21 июля может испортить жизнь людям, кто по гороскопу Овен? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inkoly

Будучи огненным знаком зодиака, Овны могут почувствовать прилив сил, энтузиазма и импульсивности во время Оленьей Луны 21 июля. Полнолуние может усилить их лидерские качества, стремление к приключениям и независимость. Но вместе с этим люди, кто по гороскопу Овен, могут стать более склонными к резким эмоциональным реакциям, вспыльчивости и даже агрессивному поведению.

Энергетический всплеск, вызванный полнолунием 21 июля 2024 года, может сделать Овнов более рискованными и склонными к травмам. Также Луна Оленя заставит забыть о сне, что негативно скажется на эмоциональном и психическом состояниях людей этого знака зодиака.

Обострение импульсивности и эмоциональности Овнов может спровоцировать конфликты и напряжение в личных и деловых отношениях. Во время Оленьей Луны 21 июля им стоит быть более внимательными к реакциям окружающих и стараться избегать резких высказываний.

Чтобы минимизировать риски, связанные с полнолунием 21 июля, гороскоп Овнам рекомендует: Практиковать техники релаксации, медитации и контроля над эмоциями.

Избегать принятия важных решений и совершения значимых действий в Луну Оленя.

Уделять особое внимание собственной безопасности.

Следить за режимом сна и отдыха, по возможности избегая физических нагрузок.

Быть более терпимыми и сдержанными в общении с окружающими.

Знак зодиака Весы и кармическая луна 21 июля

Какие уроки придётся пройти носителям знака зодиака Весы в ночь полнолуния 21 июля? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inkoly

Полнолуние 21 июля может усилить эмоциональную восприимчивость представителей знака зодиака Весы, делая их более впечатлительными и ранимыми. Они могут испытывать перепады настроения, тревожность и неуверенность в себе.

Обострение внутренних противоречий и колебаний в Луну Оленя может затруднить процесс принятия решений. Весы могут испытывать трудности в выборе между различными вариантами, что может негативно отразиться на их деятельности. Полнолуние 21 июля обострит потребность Весов в гармонии и балансе, сделает их более чувствительными к малейшим разногласиям.