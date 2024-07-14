Весам — рисковать, а Овнам — успокоиться: Рунический гороскоп на неделю 15–21 июля Мы приближаемся к середине второго месяца лета. Какие сюрпризы принесёт неделя с 15 по 21 июля? Эксклюзивно для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил рунический гороскоп на неделю для всех знаков зодиака. 14 июля, 06:00 Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля для всех знаков зодиака. Обложка © Freepik / wayhomestudio, © Freepik / cookie_studio

Совсем недавно, 6 июля, случилось мистическое новолуние в ночь Ивана Купалы, которое изменило жизнь некоторых представителей зодиакального круга: одним в хорошую сторону, другим — в плохую. Следующее важное астрологическое событие случится 21 июля 2024 года — Оленья Луна, полнолуние. Но до этого события предстоит ещё прожить целую неделю. А какой она окажется, Life.ru рассказал рунолог Игорь Вечерский в подробном гороскопе для всех знаков зодиака.

Знак зодиака Овен — Альгиз, перевёрнутая Феху и Отал

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Альгиз приносит Овнам защиту и силу, чтобы они могли справляться с любыми трудностями. Возможно, вы почувствуете потерю ресурсов или финансовые затруднения (перевёрнутая Феху), но Отал указывает на семейную поддержку и традиционные ценности, которые помогут. Совет: сосредоточьтесь на упрочении фундамента и укрепляйте отношения с близкими на неделе с 15 по 21 июля.

Знак зодиака Телец — Перто, Соуло и Ансуз

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Перто открывает новые тайны и пути, раскрывая Тельцам возможности для реализации. Соуло символизирует успех и энергию, поэтому неделя с 15 по 21 июля будет полна светлых моментов и достижений. Ансуз приносит мудрость и ясность мысли, помогая принимать важные решения и налаживать продуктивные диалоги.

Совет: используйте свою творческую энергию и знания, чтобы добиться успеха. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — Хагалаз, Гебо и Дагаз

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Хагалаз указывает на сложность планирования и необходимость готовности к принятию новых решений на неделе с 15 по 21 июля, но Гебо обещает Близнецам успешное сотрудничество и позитивные изменения. Дагаз символизирует новый день и обновление, что принесёт светлые перспективы, однако, возможно, что-то удержит в прошлом. Совет: принимайте перемены с благодарностью и открытым сердцем, так как они ведут к лучшему.

Знак зодиака Рак — Уруз, Вуньо и Дагаз

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Уруз дает Ракам силу и стойкость, однако и необходимость правильно применить имеющиеся силы, иначе они не будут эффективны. Вуньо приносит радость и удовлетворение, помогая найти баланс между делом и отдыхом. Дагаз указывает на позитивные изменения и начало нового этапа. Совет: используйте внутреннюю силу и оптимизм, чтобы направить себя в нужное русло и наслаждаться жизнью на неделе с 15 по 21 июля.

Знак зодиака Лев — Наутиз, Ансуз и Феху

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Наутиз указывает на необходимость терпения и самообладания, советуя Львам уделить время своему здоровью. Ансуз приносит перспективы в сфере коммуникации и налаживания связей, а Феху символизирует материальное благополучие и возможность заложить основы для будущего. Совет: сохраняйте спокойствие и ищите ответы внутри себя, это приведёт вас к успеху на неделе с 15 по 21 июля.

Знак зодиака Дева — Манназ, Дагаз и Гебо

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Манназ указывает на важность самопознания и поиск нужных людей, позволяя Девам найти необходимое звено на неделе с 15 по 21 июля. Дагаз приносит обновление и светлые перспективы, а Гебо символизирует гармоничные отношения и благоприятный климат во взаимоотношениях.

Совет: уделяйте внимание самосовершенствованию и взаимодействию с другими, это откроет новые возможности. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Весы — Ингуз, Тейваз и перевёрнутый Альгиз

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Ингуз приносит Весам страсть и эмоции, в которых они смогут получить либо вдохновение, либо направить эту энергию в совместные достижения. Тейваз подарит на неделе с 15 по 21 июля энергию и целеустремлённость, необходимость активных действий. Перевёрнутый Альгиз указывает на возможные уязвимости, но также предлагает способы предупредить их. Совет: сосредоточьтесь на своих целях и не бойтесь рисковать, чтобы достичь успеха.

Знак зодиака Скорпион — перевёрнутая Райдо, Отал и перевёрнутый Уруз

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Перевёрнутая Райдо указывает на задержки и намекает, что лучше выбрать другое время для начала новых дел. Отал напоминает о важности домашнего очага и близких в жизни Скорпионов. Перевёрнутый Уруз может указывать на то, что вам сейчас не нужно возлагать на себя чрезмерную нагрузку и нельзя терять контроль. Совет: на неделе с 15 по 21 июля сохраняйте гибкость и больше времени проведите дома с по-настоящему важными для вас людьми.

Знак зодиака Стрелец — Иса, Эйваз и Уруз

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Иса указывает на временное замедление или паузу, во время которой всё идет по заранее проложенному маршруту. Однако Эйваз символизирует противоборство на неделе с 15 по 21 июля, в результате которого Стрельцы смогут изменить вектор движения в будущем. Руна Уруз даст силу и выносливость. Совет: используйте это время для размышлений и подготовки, а конфликты можно разрешить с помощью силы духа и терпения.

Знак зодиака Козерог — перевёрнутая Райдо, Дагаз и Наутиз

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Перевёрнутая Райдо указывает на задержки или изменения в путешествиях или проектах на неделе с 15 по 21 июля, но Дагаз приносит завершение старых дел, обновление и светлые перспективы. Наутиз напоминает Козерогам о необходимости терпения и планирования, в том числе о потребности перепроверить имеющиеся ресурсы.

Совет: сохраняйте спокойствие и готовьтесь к позитивным изменениям, они уже на подходе. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Водолей — Турисаз, Йера и Тейваз

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Турисаз указывает на концентрацию сил и возможность упорядочить существующие обстоятельства, однако и призывает Водолеев к осторожности. Йера символизирует плоды труда и получение заслуженного. А Тейваз даст на неделе с 15 по 21 июля энергию и успех в случае готовности к борьбе за свои интересы. Совет: используйте свою силу и решимость для достижения целей, прошлые проблемы больше не будут вам мешать.

Знак зодиака Рыбы — Хагалаз, Ансуз и Перто

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rimma R

Хагалаз указывает на сложности в управлении жизнью, которые на самом деле ведут Рыб к цели. Ансуз на неделе с 15 по 21 июля принесёт мудрость и ясность мысли, советуя прислушаться к важному мнению и быть открытым для диалога. Руна Перто открывает пути к реализации и рождению нового, давая возможность явить на свет своё детище. Совет: принимайте вызовы как часть вашего пути и используйте свои давно зреющие планы и знания для достижения успеха.