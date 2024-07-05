Как гадать на любовь на Ивана Купалу: 4 волшебные традиции Иванова дня

Праздник Ивана Купалы — это старинный славянский обряд, который отмечается в ночь на 7 июля. Этот праздник сочетает в себе языческие и христианские элементы и связан с поклонением солнцу, воде и растениям. Ночь Ивана Купалы — время радости, празднования жизни и природы, обновления и очищения. Даже сейчас многие традиции Иванова дня остаются актуальными. Юные девушки каждый год ждут эту особенную июльскую ночь, чтобы погадать на любовь. Однако не все знают, как правильно это делать и какие ещё обряды существуют. Life.ru расскажет о четырёх мистических традициях Иванова дня и о том, как гадать на любовь на Ивана Купалу.

Купание для очищения души

В день Ивана Купалы было принято устраивать массовые купания в водоёмах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy

Одной из основных традиций в день Ивана Купалы является купание в реках, озёрах или источниках. Этот обряд символизирует очищение души и тела, обновление и возрождение. Люди верили, что в эту ночь вода обретает целебные свойства, а купание в ней приносит здоровье и удачу. Если девушке хорошо искупаться в Иванову ночь в любом водоёме, то она обретёт чистую и настоящую любовь.

Ритуал с огнём на Иванову ночь

В древние времена на Руси через костёр прыгали все влюблённые, чтобы узнать свою судьбу, — так гадали на любовь на Ивана Купалу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Stanevich

Ещё одним важным обрядом является пляска вокруг огня. Люди скакали через костёр, чтобы принести себе удачу и защиту от болезней. Танцы и песни вокруг костра символизировали радость, общение и единение с природой. Также считалось, что огонь отгоняет злых духов. Для влюблённых молодых людей прыжок через костёр был особой традицией. Перед праздником все старались найти себе пару и вместе перепрыгнуть пламя. Если за ними летели искры, значит, скоро влюблённые поженятся. Так что если сомневаетесь в выборе второй половинки, то скорее разжигайте костёр и вместе с избранником проверяйте, суждено ли вам пожениться!

Плетение венков и гадание на любовь в Иванову ночь

В Иванов день было принято пускать венки по воде и гадать на любовь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

В ночь на Ивана Купалу никто не спал, ведь именно в это время вся нечисть выходила в людской мир, поэтому засыпать было небезопасно. Чтобы скоротать время, девушки гадали на любовь. Самым распространённым способом было пускание венков по воде. Сначала юные красавицы плели роскошные украшения из трав и цветов, гуляли в них весь день, а ночью опускали на воду и смотрели — чей проплывёт дольше, та дольше всех и проживёт. Если венок тонул не сразу, значит, девушка в скором времени могла встретить суженого.

Обряды в ночь Ивана Купалы: магический папоротник

Папоротник считается магическим цветком, который цветёт раз в году на Ивана Купалу. Тот, кто его найдёт, станет обладать волшебной силой. Фото © Freepik

Вокруг этого растения, а точнее его таинственного цветка, ходило множество легенд. В древние времена верили, что в Иванов день ровно в полночь папоротник на секунду расцветает и из его середины появляется алый бутон. Люди считали, что тот, кто успеет сорвать цветок, обретёт магическую силу и станет могущественнейшим человеком на земле. Конечно, цветущий папоротник на Ивана Купалу никто никогда не видел. Кто знает, может, человечество ещё просто к этому не готово, но когда-нибудь наступит год — и волшебный цветок всё-таки появится.