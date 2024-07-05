Россиянам рассказали о самой надёжной комбинации замков для двери

Сегодня на входные двери можно поставить огромное количество навороченных замков. Люди делают всё возможное, чтобы никто не залез на их территорию и не украл пару драгоценных вещей. Секрет самой распространённой и одновременно самой надёжной комбинации рассказал строительный эксперт Фёдор Васильев.

"Чаще всего на дверь устанавливают комбинацию из сувальдного и цилиндрового замков. Это наиболее распространённые и надёжные варианты замков, которые довольно сложно взломать. Сувальдный замок в общем виде состоит из металлических пластин (сувальд) и пазов, поэтому чем больше сувальд, тем лучше. Цилиндровый замок имеет в основе вращающийся цилиндр, в котором также находятся пластины", — объяснил специалист в беседе с NEWS.ru.

Подобную защиту также обычно любят дополнить электронными системами. Они способны управлять механизмом удалённо. Также у подобных устройств есть несколько классов безопасности или взломостойкости. По словам эксперта, лучше всего выбрать замки с показателем три или четыре.

"Также существуют дополнительные методы защиты, такие как различные накладки на замочную скважину, чтобы усилить безопасность", — заключил специалист.