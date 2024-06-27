Россиянам рассказали, сколько замков должно быть на входной двери

Обычно на входные двери устанавливают сувальдный и цилиндровый замки вместе. Как рассказал в беседе с NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев, такая комбинация наиболее распространённая и её сложно взломать.

Он заявил, что сувальдный замок состоит из металлических пластин (сувальд) и чем их больше — тем лучше. В основе цилиндрового замка стоит вращающийся цилиндр, где тоже есть пластины.

"Помимо принципа действия, замки различаются классом безопасности или взломостойкости. Здесь следует отдать предпочтение замкам с показателем "три" или "четыре". Также существуют дополнительные методы защиты, такие как различные накладки на замочную скважину, чтобы усилить безопасность", — заявил Васильев.

В связи с этим специалист порекомендовал устанавливать на дверь не меньше двух замков, из которых один будет основным повышенной надёжности, а второй дополнительный на случай, если первый вышел из строя. Для максимальной безопасности при уходе из дома собеседник издания посоветовал закрывать на оба замка сразу, чтобы обеспечить надёжную защиту.