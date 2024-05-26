Сборную Латвии по хоккею обокрали в отеле на чемпионате мира в Чехии 26 мая, 05:36 Игроки сборной Латвии по хоккею. Обложка © ТАСС / Zuma / Joel Marklund

Неизвестные обокрали номера игроков сборной Латвии по хоккею в Чехии, где проходит чемпионат мира. Как пишет Sport.cz, пока неизвестно, кто "обнёс" спортсменов, однако ущерб невелик — 70 евро и одно зарядное устройство. Воры побывали в трёх комнатах.

Злоумышленников ищет полиция, хоккеистам принесли извинения. Комментируя инцидент, председатель оргкомитета чемпионата Ирена Шашкова призналась, что не может понять, как это допустили.

"Сложно найти слова, чтобы объяснить, ведь более двух лет мы всей командой организаторов готовили чемпионат в мельчайших деталях и провозглашали, что обеспечение безопасности — наш приоритет", — заявила она.

Напомним, ранее определились финалисты чемпионата мира по хоккею. За золото поборются сборные Швейцарии и Чехии. Матч пройдёт 26 мая. В тот же день за бронзу поборются Канада и Швеция.

Авторы Матвей Константинов