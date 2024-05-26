Определились финалисты чемпионата мира по хоккею, Канады среди них нет

Сборная Швейцарии по хоккею вышла в финал чемпионата мира, который проходит сейчас в Чехии. Европейская команда в серии буллитов оказались сильнее соперников из Канады.

Состоявшаяся 25 мая в Праге сигра завершилась со счётом 3:2 в пользу швейцарцев. У победителей отличились Кевин Фиала (16) и Нино Нидеррайтер (18), за проигравших забрасывали Брэндон Танев (35) и Джон Таварес (58). Победный буллит на счету Свена Андригетто.

Теперь сборной Канаде предстоит побороться со шведами за бронзу, а титул чемпиона мира между собой разыграют команды из Швейцарии и Чехии. Оба матча состоятся 26 мая.