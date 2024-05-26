Определились финалисты чемпионата мира по хоккею, Канады среди них нет
Сборная Швейцарии обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной Швейцарии. Обложка © Х / Swiss Ice Hockey
Сборная Швейцарии по хоккею вышла в финал чемпионата мира, который проходит сейчас в Чехии. Европейская команда в серии буллитов оказались сильнее соперников из Канады.
Состоявшаяся 25 мая в Праге сигра завершилась со счётом 3:2 в пользу швейцарцев. У победителей отличились Кевин Фиала (16) и Нино Нидеррайтер (18), за проигравших забрасывали Брэндон Танев (35) и Джон Таварес (58). Победный буллит на счету Свена Андригетто.
Теперь сборной Канаде предстоит побороться со шведами за бронзу, а титул чемпиона мира между собой разыграют команды из Швейцарии и Чехии. Оба матча состоятся 26 мая.
Ранее LIfe.ru писал, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение провести во Франции чемпионат мира 2028 года. Игры примут арены в Париже и Лионе с 12 по 28 мая.