IIHF решила провести во Франции чемпионат мира по хоккею – 2028
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение провести во Франции чемпионат мира 2028 года. Матчи примут арены в Париже и Лионе с 12 по 28 мая.
Среди стран, подавших заявки, был Казахстан, однако позднее страна отказалась от этой идеи. К слову, в 2017 году Париж уже принимал чемпионат мира совместно с немецким Кёльном.
Напомним, недавно определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею, матчи которого сейчас проходят в Чехии. Ими стали сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Швеции. Сборные России и Белоруссии не принимают участия в турнире из-за санкций.
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