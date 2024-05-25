IIHF решила провести во Франции чемпионат мира по хоккею – 2028

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение провести во Франции чемпионат мира 2028 года. Матчи примут арены в Париже и Лионе с 12 по 28 мая.

Среди стран, подавших заявки, был Казахстан, однако позднее страна отказалась от этой идеи. К слову, в 2017 году Париж уже принимал чемпионат мира совместно с немецким Кёльном.