Определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии, определились все полуфиналисты. Ими стали сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Швеции.

Канадцы в четвертьфинале переиграли сборную Словакии со счётом 6:3. Швейцарцы оказались сильнее немцев (3:1). Чехи сломили сопротивление США (1:0), а шведы выбили Финляндию (2:1 ОТ).

В полуфиналах Канада сыграет со Швейцарией, а Чехия встретится со Швецией. Матчи состоятся 25 мая. Сборные России и Белоруссии, напомним, от турнира были отстранены из-за санкций.