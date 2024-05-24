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23 мая, 22:34

Определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

В полуфиналах ЧМ по хоккею Канада сыграет со Швейцарией, а Швеция — с Чехией

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии, определились все полуфиналисты. Ими стали сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Швеции.

Канадцы в четвертьфинале переиграли сборную Словакии со счётом 6:3. Швейцарцы оказались сильнее немцев (3:1). Чехи сломили сопротивление США (1:0), а шведы выбили Финляндию (2:1 ОТ).

В полуфиналах Канада сыграет со Швейцарией, а Чехия встретится со Швецией. Матчи состоятся 25 мая. Сборные России и Белоруссии, напомним, от турнира были отстранены из-за санкций.

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Ранее определились все полуфиналисты Кубка Стэнли в НХЛ. На Востоке уже началась серия "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Флориды Пантерз", а на Западе "Даллас Старз" сыграет с "Эдмонтон Ойлерс".

Обложка ©

IIHF / ANDREA CARDIN

Артур Лапсаков
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