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18 мая, 02:05

Бобровский против Шестёркина: В полуфинале плей-офф НХЛ будет дуэль российских вратарей

Бобровский помог "Флориде" победить "Бостон" и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ

Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский (в центре). Обложка © X / Florida Panthers

Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский (в центре). Обложка © X / Florida Panthers

Команда клуба "Флорида Пантерз" победила "Бостон Брюинз" в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и выиграла серию со счётом 4-2. Счёт завершившегося в Бостоне матча — 2:1.

Заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (32-я минута) и Густав Форслинг (58). Единственную шайбу хозяев забросил Павел Заха (19).

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 22 броска. Нападающий Владимир Тарасенко очков не набрал.

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В финале Восточной конференции "Флорида" сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. Кроме того, эта серия станет дуэлью российских вратарей — Сергея Бобровского и Игоря Шестёркина.

Артур Лапсаков
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