Бобровский против Шестёркина: В полуфинале плей-офф НХЛ будет дуэль российских вратарей

Команда клуба "Флорида Пантерз" победила "Бостон Брюинз" в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и выиграла серию со счётом 4-2. Счёт завершившегося в Бостоне матча — 2:1.

Нападающий "Колорадо" Ничушкин не сможет сыграть в плей-офф НХЛ

Нападающий "Колорадо" Ничушкин не сможет сыграть в плей-офф НХЛ

В финале Восточной конференции "Флорида" сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. Кроме того, эта серия станет дуэлью российских вратарей — Сергея Бобровского и Игоря Шестёркина.