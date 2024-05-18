Бобровский против Шестёркина: В полуфинале плей-офф НХЛ будет дуэль российских вратарей
Бобровский помог "Флориде" победить "Бостон" и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ
Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский (в центре). Обложка © X / Florida Panthers
Команда клуба "Флорида Пантерз" победила "Бостон Брюинз" в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и выиграла серию со счётом 4-2. Счёт завершившегося в Бостоне матча — 2:1.
Заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (32-я минута) и Густав Форслинг (58). Единственную шайбу хозяев забросил Павел Заха (19).
Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 22 броска. Нападающий Владимир Тарасенко очков не набрал.
В финале Восточной конференции "Флорида" сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. Кроме того, эта серия станет дуэлью российских вратарей — Сергея Бобровского и Игоря Шестёркина.