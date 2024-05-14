Нападающий "Колорадо" Ничушкин не сможет сыграть в плей-офф НХЛ

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом информирует пресс-служба лиги.

Ничушкин будет отстранён от игр без сохранения зарплаты как минимум на шесть месяцев, после чего получит право подать заявление о восстановлении на работе. Соответственно, россиянин не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах плей-офф НХЛ.