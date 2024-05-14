Нападающий "Колорадо" Ничушкин не сможет сыграть в плей-офф НХЛ
Нападающий "Колорадо" Ничушкин отстранён от участия в плей-офф НХЛ
Хоккеист Валерий Ничушкин. Обложка © ТАСС / Russell Hons / Zuma
Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом информирует пресс-служба лиги.
Ничушкин будет отстранён от игр без сохранения зарплаты как минимум на шесть месяцев, после чего получит право подать заявление о восстановлении на работе. Соответственно, россиянин не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах плей-офф НХЛ.
Ранее Life.ru рассказывал, что лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата НХЛ стал форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров. Он также установил рекорд среди отечественных хоккеистов, отдав сто голевых передач.