Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 01:34

Нападающий "Колорадо" Ничушкин не сможет сыграть в плей-офф НХЛ

Нападающий "Колорадо" Ничушкин отстранён от участия в плей-офф НХЛ

Хоккеист Валерий Ничушкин. Обложка © ТАСС / Russell Hons / Zuma

Хоккеист Валерий Ничушкин. Обложка © ТАСС / Russell Hons / Zuma

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом информирует пресс-служба лиги.

Ничушкин будет отстранён от игр без сохранения зарплаты как минимум на шесть месяцев, после чего получит право подать заявление о восстановлении на работе. Соответственно, россиянин не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах плей-офф НХЛ.

Хоккеисту клуба НХЛ "Колорадо" Ничушкину разрешили тренировки после реабилитации
Хоккеисту клуба НХЛ "Колорадо" Ничушкину разрешили тренировки после реабилитации

Ранее Life.ru рассказывал, что лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата НХЛ стал форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров. Он также установил рекорд среди отечественных хоккеистов, отдав сто голевых передач.

Оксана Попова
  • Новости
  • Валерий Ничушкин (хоккеист)
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров