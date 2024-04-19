Кучеров во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром сезона НХЛ

Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял первое место в списке лучших бомбардиров завершившегося регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023/24 и завоевал приз "Арт Росс Трофи".

В 81 матче чемпионата хоккеист сумел набрать 144 очка (44 шайбы и 100 голевых передач). Второе место и 140 очков у канадского форварда "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона. Замыкает тройку лидеров канадский капитан клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, на его счету 132 очка.

Россиянин второй раз за свою карьеру стал обладателем "Арт Росс Трофи" — эта награда вручается бомбардиру, набравшему наибольшее количество очков по системе "гол + пас" в регулярном чемпионате НХЛ. Первый раз нападающий получил её в сезоне 2018/19, набрав 128 очков (41 + 87).

Кучеров всего лишь второй российский хоккеист в истории, кому удалось заполучить "Арт Росс Трофи" более одного раза. До него лучшим бомбардиром дважды становился нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин.