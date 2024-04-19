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19 апреля, 04:57

Кучеров во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром сезона НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum

Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял первое место в списке лучших бомбардиров завершившегося регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023/24 и завоевал приз "Арт Росс Трофи".

В 81 матче чемпионата хоккеист сумел набрать 144 очка (44 шайбы и 100 голевых передач). Второе место и 140 очков у канадского форварда "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона. Замыкает тройку лидеров канадский капитан клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, на его счету 132 очка.

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Россиянин второй раз за свою карьеру стал обладателем "Арт Росс Трофи" — эта награда вручается бомбардиру, набравшему наибольшее количество очков по системе "гол + пас" в регулярном чемпионате НХЛ. Первый раз нападающий получил её в сезоне 2018/19, набрав 128 очков (41 + 87).

Кучеров всего лишь второй российский хоккеист в истории, кому удалось заполучить "Арт Росс Трофи" более одного раза. До него лучшим бомбардиром дважды становился нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Никита Кучеров вошёл в историю НХЛ, став всего пятым игроком, отдавшим за один сезон 100 голевых передач. Он стал первым россиянином с подобным достижением.

Лариса Сафронова
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