"Вашингтон" благодаря Овечкину последним заскочил в плей-офф НХЛ
Гол Овечкина помог "Вашингтону" выйти в плей-офф НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" стал последним участником плей-офф Национальной хоккейной лиги после победы над клубом "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата со счётом 2:1.
Заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Ти Джей Оши (пустые ворота). Единственную шайбу "Флайерз" забросил Эрик Джонсон.
Для Овечкина заброшенная шайба стала 853-й в карьере. Россиянин сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 41 гола (894).
Ранее Life.ru рассказывал, как хоккеист "Вашингтона" Ник Дженсен потерял сознание после удара соперника в матче НХЛ с "Тампа-Бэй Лайтнинг". Ему оказали медицинскую помощь и унесли на носилках.