Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 02:01
5111

"Вашингтон" благодаря Овечкину последним заскочил в плей-офф НХЛ

Гол Овечкина помог "Вашингтону" выйти в плей-офф НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" стал последним участником плей-офф Национальной хоккейной лиги после победы над клубом "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата со счётом 2:1.

Заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Ти Джей Оши (пустые ворота). Единственную шайбу "Флайерз" забросил Эрик Джонсон.

Для Овечкина заброшенная шайба стала 853-й в карьере. Россиянин сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 41 гола (894).

"Металлург" победил "Автомобилист" и вышел в финал Кубка Гагарина
"Металлург" победил "Автомобилист" и вышел в финал Кубка Гагарина

Ранее Life.ru рассказывал, как хоккеист "Вашингтона" Ник Дженсен потерял сознание после удара соперника в матче НХЛ с "Тампа-Бэй Лайтнинг". Ему оказали медицинскую помощь и унесли на носилках.

Обложка ©

X / Washington Capitals

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров