Хоккеист "Вашингтона" Дженсен потерял сознание после удара соперника в матче НХЛ
Защитник американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Ник Дженсен. Обложка © Flickr / Joeglo
Защитник американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Ник Дженсен потерял сознание в ходе матча НХЛ против команды "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Это случилось, когда в финале первого периода форвард "Тампы" Майкл Эйсимонт провёл силовой приём в отношении Дженсена, тот ударился головой о борт. Ему оказали медицинскую помощь и унесли на носилках. Как сообщается в официальном аккаунте команды в соцсети X, Дженсен уже в сознании, но находится под наблюдением врачей.
Ранее в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз". Несмотря на уверенное начало, гости из столицы не смогли прервать серию поражений, уступив хозяевам со счётом 2:4.