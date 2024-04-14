Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 00:42

Хоккеист "Вашингтона" Дженсен потерял сознание после удара соперника в матче НХЛ

Защитник американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Ник Дженсен. Обложка © Flickr / Joeglo

Защитник американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Ник Дженсен. Обложка © Flickr / Joeglo

Защитник американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Ник Дженсен потерял сознание в ходе матча НХЛ против команды "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Это случилось, когда в финале первого периода форвард "Тампы" Майкл Эйсимонт провёл силовой приём в отношении Дженсена, тот ударился головой о борт. Ему оказали медицинскую помощь и унесли на носилках. Как сообщается в официальном аккаунте команды в соцсети X, Дженсен уже в сознании, но находится под наблюдением врачей.

Кучеров и Малкин набрали по три очка в матче НХЛ между "Питтсбургом" и "Тампой"
Кучеров и Малкин набрали по три очка в матче НХЛ между "Питтсбургом" и "Тампой"

Ранее в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз". Несмотря на уверенное начало, гости из столицы не смогли прервать серию поражений, уступив хозяевам со счётом 2:4.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • НХЛ
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров