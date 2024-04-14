Хоккеист "Вашингтона" Дженсен потерял сознание после удара соперника в матче НХЛ

Это случилось, когда в финале первого периода форвард "Тампы" Майкл Эйсимонт провёл силовой приём в отношении Дженсена, тот ударился головой о борт. Ему оказали медицинскую помощь и унесли на носилках. Как сообщается в официальном аккаунте команды в соцсети X, Дженсен уже в сознании, но находится под наблюдением врачей.