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6 апреля, 21:18

Кучеров и Малкин набрали по три очка в матче НХЛ между "Питтсбургом" и "Тампой"

Кучеров и Малкин набрали по три очка в матче НХЛ между "Питтсбургом" и "Тампой". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tblightning / penguins

Кучеров и Малкин набрали по три очка в матче НХЛ между "Питтсбургом" и "Тампой". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tblightning / penguins

Клуб "Питтсбург Пингвинз" одержал победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги, завершив встречу со счётом 5:4. В ходе игры особо отличились россияне Евгений Малкин и Никита Кучеров, набравшие по три очка.

Воспитанник магнитогорского "Металлурга" оформил дубль и отдал голевую передачу, став первой звездой матча. Его соперник из "молний" отличился ассистентским хет-триком, доведя количество передач в сезоне до 93, что является повторением рекорда для европейских игроков в НХЛ. Сейчас на счету Малкина 62 очка за сезон, форвард "Тампы" же с 136 очками возглавляет бомбардирскую гонку.

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А днём ранее в матче с "Монреалем" Кучеров сделал 90-ю голевую передачу. Спортсмен стал первым в истории россиянином с таким количеством ассистов за один сезон в Национальной хоккейной лиге.

Илья Пушкарев
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