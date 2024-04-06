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6 апреля, 02:32

Овечкин отправил две шайбы в ворота "Каролины", но его "Вашингтон" вновь проиграл

Дубль Овечкина "Каролине" не помог "Вашингтону" прервать серию поражений в НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

В американском Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз". Несмотря на уверенное начало, гости из столицы не смогли прервать серию поражений, уступив хозяевам со счётом 2:4.

Звездой первого периода стал россиянин Александр Овечкин. Капитан команды оформил дубль, забросив в ворота соперников юбилейную 850-ю и 851-ю шайбы в чемпионатах НХЛ. Тем самым спортсмен ещё ближе приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

850-я шайба Овечкина в чемпионатах НХЛ. Видео © NHL

851-я шайба Овечкина в чемпионатах НХЛ. Видео © X / Washington Capitals

В третьем отрезке игры форвард мог сильнее сократить отставание от Гретцки благодаря точному броску при игре в большинстве. Однако "Каролину" выручила перекладина. В итоге "Харрикейнз" забросили три шайбы в третьем периоде и выиграли. Это поражение стало для "Вашингтона" пятым подряд.

Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Результативным действием российский спортсмен отметился и в прошлом матче "Вашингтона" с "Питтсбургом". Однако гол капитана не помог "кэпсам" избежать разгромного поражения и вылететь из зоны плей-офф.

Илья Пушкарев
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