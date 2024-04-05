Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, отдавшим 90 передач за сезон

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал первым россиянином в истории, кто смог отдать 90 голевых передач за один сезон в Национальной хоккейной лиге.

Он дважды ассистировал партнёрам в матче регулярного чемпионата с "Монреалем" (7:4). Также на счету Кучерова один гол. Также россиянин стал первым крайним нападающим в истории лиги и первым игроком в истории клуба "Тампа-Бэй" с подобным достижением.

Таким образом, он набрал 133 очка (43 гола и 90 передач) в 75 играх, сохранив лидерство в гонке бомбардиров.

В XXI веке Кучеров лишь третий игрок с 90 передачами в сезоне. Ранее подобной отметки добивались Джо Торнтон (96 пасов в 81 игре, сезон 2005/06, "Бостон" и "Сан-Хосе", 92 паса в 82 играх, сезон 2006/07, "Сан-Хосе) и Коннор Макдэвид (97 пасов в 72 играх, текущий сезон, "Эдмонтон").