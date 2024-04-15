"Металлург" победил "Автомобилист" и вышел в финал Кубка Гагарина

"Металлург" из Магнитогорска обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Дмитрий Силантьев (9-я минута), Данила Юров (15) и Денис Зернов (24). У проигравших дважды шайбы забросил Максим Денежкин (20, 25). Таким образом, магнитогорский клуб взял верх в серии до четырёх побед со счётом 4:3. В финале "Металлург" встретится с ярославским "Локомотивом", который в полуфинале одолел челябинский "Трактор" со счётом 4:0 в серии.

"Магнитка" в пятый раз сыграет в решающей серии. Клуб выигрывал трофей в 2014 и 2016 годах. В последний раз в финале уральские хоккеисты играли в 2022 году, когда уступили в семи матчах ЦСКА. Финальная серия против ярославцев стартует 18 апреля в Магнитогорске.