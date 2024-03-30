"Слава богу, что я так поступил": Ковальчук объяснил своё решение о переходе в "Спартак"

Форвард московского "Спартака" Илья Ковальчук заявил, что не жалеет о своём решении присоединиться к столичному клубу по ходу сезона 2023/24 Континентальной хоккейной лиги. Об этом нападающий заявил на пресс-конференции по завершении матча с магнитогорским "Металлургом".

"Очень приятно было обратно окунуться в эту атмосферу и поиграть за родной клуб. Я ни о чём не жалею. Слава богу, что я так поступил, потому что второго шанса бы не было", — ответил спортсмен журналистам.

Также Ковальчук поделился эмоциями от прошедшей игры, в которой "Спартак" уступил "Металлургу" со счётом 2:4, вылетев из борьбы за Кубок Гагарина. Он указал на особую атмосферу подобных матчей, по которой столичный хоккейный клуб будет очень скучать.