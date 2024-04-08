Определился первый финалист Кубка Гагарина

Ярославский "Локомотив" стал первым финалистов плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победив в полуфинальной серии челябинский "Трактор" со счётом 4-0. Заключительная игра, прошедшая сегодня в Челябинске, закончилась победой железнодорожников со счётом 3:0.

В первом периоде счёт открыл словацкий защитник гостей Мартин Гернат, во втором Артур Каюмов и Сергей Андронов забросили ещё две шайбы. В финале подопечные Игоря Никитина сыграют с победителем противостояния между магнитогорским "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом". Пока впереди первые — 2-1. Четвёртая игра состоится в Екатеринбурге 9 апреля.

По итогам регулярного чемпионата "Локомотив" стал третьим в Западной конференции. В первом раунде плей-офф ярославцы выбили действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (4-1), а во втором — "Авангард" (4-3). В решающей серии "Локомотив" сыграет во второй раз — в 2009 году железнодорожники проиграли в финале "Ак Барсу" со счётом 3-4.