Клуб НХЛ переедет в другой город

Совет директоров Национальной хоккейной лиги одобрил создание клуба в штате Юта. Туда переедет "Аризона Койотис", который будет представлять Солт-Лейк-Сити уже со следующего сезона.

Все игроки и драфт-пики команды перейдут в новую франшизу. Владеть командой будет компания Smith Entertainment Group, которую возглавляют Райан и Эшли Смит. Им же принадлежит баскетбольный клуб "Юта Джаз".

Владельцу "Койотис" Алексу Меруэло предоставлено пять лет на строительство новой арены, подходящей для команды НХЛ.