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18 апреля, 21:44

Клуб НХЛ переедет в другой город

НХЛ одобрила переезд "Аризоны Койотис" в Юту

Маскот "Аризоны" прощается с болельщиками и благодарит их. Обложка © X / Arizona Coyotes

Маскот "Аризоны" прощается с болельщиками и благодарит их. Обложка © X / Arizona Coyotes

Совет директоров Национальной хоккейной лиги одобрил создание клуба в штате Юта. Туда переедет "Аризона Койотис", который будет представлять Солт-Лейк-Сити уже со следующего сезона.

Все игроки и драфт-пики команды перейдут в новую франшизу. Владеть командой будет компания Smith Entertainment Group, которую возглавляют Райан и Эшли Смит. Им же принадлежит баскетбольный клуб "Юта Джаз".

Владельцу "Койотис" Алексу Меруэло предоставлено пять лет на строительство новой арены, подходящей для команды НХЛ.

"Вашингтон" благодаря Овечкину последним заскочил в плей-офф НХЛ
"Вашингтон" благодаря Овечкину последним заскочил в плей-офф НХЛ

Ранее Life.ru рассказывал, что форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров вошёл в историю НХЛ, став всего пятым игроком, отдавшим за один сезон 100 голевых передач. Он первый россиянин с подобным достижением.

Артур Лапсаков
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