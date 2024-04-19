Клуб НХЛ переедет в другой город
НХЛ одобрила переезд "Аризоны Койотис" в Юту
Маскот "Аризоны" прощается с болельщиками и благодарит их. Обложка © X / Arizona Coyotes
Совет директоров Национальной хоккейной лиги одобрил создание клуба в штате Юта. Туда переедет "Аризона Койотис", который будет представлять Солт-Лейк-Сити уже со следующего сезона.
Все игроки и драфт-пики команды перейдут в новую франшизу. Владеть командой будет компания Smith Entertainment Group, которую возглавляют Райан и Эшли Смит. Им же принадлежит баскетбольный клуб "Юта Джаз".
Владельцу "Койотис" Алексу Меруэло предоставлено пять лет на строительство новой арены, подходящей для команды НХЛ.
Ранее Life.ru рассказывал, что форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров вошёл в историю НХЛ, став всего пятым игроком, отдавшим за один сезон 100 голевых передач. Он первый россиянин с подобным достижением.