Кучеров стал первым россиянином, кто смог отдать 100 передач за сезон в НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров первым в истории среди российских игроков отдал в Национальной хоккейной лиге 100 передач за один регулярный чемпионат.
Это произошло в заключительной игре с "Торонто Мейпл Лифс" (6:4). Кучеров набрал два очка (гол и передача), доведя количество очков в сезоне до 144 (44+100) в 81 игре.
100-я голевая передача Никиты Кучерова. Видео © X / Tampa Bay Lightning
Только четыре игрока в истории лиги имеют подобное достижение: Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд — 163 паса в 80 играх, сезон 1985/86), Марио Лемьё (114 в 76 играх, 1988/89), Бобби Орр (102 в 78 играх, 1970/71) и Коннор Макдэвид (100 в 75 играх, 2023/24). Стоит отметить, что Кучеров стал первым крайним форвардом в этом списке.
Ранее стала известна финальная пара в плей-офф КХЛ. За Кубок Гагарина сразятся ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург".
X / Tampa Bay Sports