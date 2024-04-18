Кучеров стал первым россиянином, кто смог отдать 100 передач за сезон в НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров первым в истории среди российских игроков отдал в Национальной хоккейной лиге 100 передач за один регулярный чемпионат.

Это произошло в заключительной игре с "Торонто Мейпл Лифс" (6:4). Кучеров набрал два очка (гол и передача), доведя количество очков в сезоне до 144 (44+100) в 81 игре.

100-я голевая передача Никиты Кучерова. Видео © X / Tampa Bay Lightning

Только четыре игрока в истории лиги имеют подобное достижение: Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд — 163 паса в 80 играх, сезон 1985/86), Марио Лемьё (114 в 76 играх, 1988/89), Бобби Орр (102 в 78 играх, 1970/71) и Коннор Макдэвид (100 в 75 играх, 2023/24). Стоит отметить, что Кучеров стал первым крайним форвардом в этом списке.