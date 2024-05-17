Панарин с Шестёркиным стали на шаг ближе к Кубку Стэнли

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл команду клуба "Каролина Харрикейнз" в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и выиграл серию со счётом 4-2. Счёт завершившегося в Роли матча — 5:3.

Хет-триком в составе победителей отметился Крис Крайдер (46-я, 51-я и 55-я минуты), ещё по шайбе забросили Винсент Трочек (25) и Баркли Гудроу (59, пустые ворота). У проигравших отличились Мартин Нечас (18), Сет Джарвис (24) и Себастьян Ахо (29).

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Всего на его счету 11 очков в нынешнем плей-офф (четыре гола и семь передач). Форвард "Харрикейнз" Андрей Свечников также отдал два результативных паса, а защитник Дмитрий Орлов отметился одной передачей. Вратарь победителей Игорь Шестёркин отразил 33 броска.

"Рейнджерс" пробились в финал Восточной конференции, где сыграют с победителем пары "Флорида Пантерз" – "Бостон Брюинз".