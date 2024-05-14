Организаторы ЧМ по хоккею убрали флаг Украины на матче Казахстан – Латвия
На матче по хоккею между Казахстаном и Латвией убрали флаг Украины. Обложка © Международная федерация хоккея
В чешской Остраве убрали флаг Украины, который во время матча чемпионата мира по хоккею между сборными Казахстана и Латвии находился на арене рядом с государственным символом прибалтийской республики. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея (ИИХФ).
"Организаторы турнира вместе с местным персоналом отреагировали немедленно, убрав флаг. Напоминаем, что на аренах чемпионата мира могут присутствовать болельщики только с флагами государств-участников. Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны", — цитирует ТАСС сообщение ИИХФ.
Там подчеркнули, что данное правило действует на протяжении всего чемпионата мира. К слову, Латвия обыграла Казахстан со счётом 2:0.
Ранее Life.ru писал, что у болельщика отобрали флаг Украины во время финального матча Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером". На игры УЕФА зрителям запрещено приносить с собой какую-либо политическую атрибутику.