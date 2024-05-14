Организаторы ЧМ по хоккею убрали флаг Украины на матче Казахстан – Латвия

В чешской Остраве убрали флаг Украины, который во время матча чемпионата мира по хоккею между сборными Казахстана и Латвии находился на арене рядом с государственным символом прибалтийской республики. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"Организаторы турнира вместе с местным персоналом отреагировали немедленно, убрав флаг. Напоминаем, что на аренах чемпионата мира могут присутствовать болельщики только с флагами государств-участников. Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны", — цитирует ТАСС сообщение ИИХФ.

Там подчеркнули, что данное правило действует на протяжении всего чемпионата мира. К слову, Латвия обыграла Казахстан со счётом 2:0.