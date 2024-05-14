Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 19:04

Организаторы ЧМ по хоккею убрали флаг Украины на матче Казахстан – Латвия

На матче по хоккею между Казахстаном и Латвией убрали флаг Украины. Обложка © Международная федерация хоккея

На матче по хоккею между Казахстаном и Латвией убрали флаг Украины. Обложка © Международная федерация хоккея

В чешской Остраве убрали флаг Украины, который во время матча чемпионата мира по хоккею между сборными Казахстана и Латвии находился на арене рядом с государственным символом прибалтийской республики. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"Организаторы турнира вместе с местным персоналом отреагировали немедленно, убрав флаг. Напоминаем, что на аренах чемпионата мира могут присутствовать болельщики только с флагами государств-участников. Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны", — цитирует ТАСС сообщение ИИХФ.

Там подчеркнули, что данное правило действует на протяжении всего чемпионата мира. К слову, Латвия обыграла Казахстан со счётом 2:0.

"Эти чёртовы флаги": В Конгрессе США разразился скандал из-за Украины
"Эти чёртовы флаги": В Конгрессе США разразился скандал из-за Украины

Ранее Life.ru писал, что у болельщика отобрали флаг Украины во время финального матча Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером". На игры УЕФА зрителям запрещено приносить с собой какую-либо политическую атрибутику.

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Казахстан
  • Латвия
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров