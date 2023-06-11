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11 июня, 13:14

Украинский флаг вырвали у болельщика на Лиге чемпионов в Стамбуле

У болельщика отобрали украинский флаг во время финала Лиги чемпионов в Стамбуле

У болельщика отобрали украинский флаг во время финального матча Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером", который прошёл накануне в Стамбуле. На играх УЕФА зрителям запрещено приносить с собой какую-либо политическую атрибутику.

У болельщика отобрали украинский флаг во время финала Лиги чемпионов. Видео © Telegram / Бомбардир

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как охранники стадиона пытаются забрать сине-жёлтое полотно. Однако болельщик, одетый в форму "Манчестер Сити", продолжал упорно сопротивляться, но в итоге турки оказались сильнее. Правда, позже мужчине всё же вернули украинский флаг, но не разрешили демонстрировать его на стадионе.

Болельщик, притащивший украинский флаг на финал Лиги чемпионов. Фото © Telegram / Бомбардир

Болельщик, притащивший украинский флаг на финал Лиги чемпионов. Фото © Telegram / Бомбардир

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Как уже рассказывал Лайф, финал Лиги чемпионов завершился победой "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Автором единственного гола стал испанец Родри.

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Кадр из видео Telegram / Бомбардир

Наталья Исакова
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