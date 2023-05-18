Россиянину предложили устроить провокацию с флагом Украины у Кремля взамен на блендер

Жителя подмосковного Красногорска пытались завербовать для провокации в центре Москвы. Россиянину предлагалось на видео поддержать Украину, но тот не попался на удочку злоумышленников, рассказал телеграм-канал SHOT.

Мужчина искал в Сети объявления о продаже бытовой техники и наткнулся на нужное. Продавец сначала согласился за 1000 рублей отправить курьером блендер, а потом предложил забрать его даром. Взамен надо было лишь снять видео с флагом Незалежной возле Кремля и выкрикнуть проукраинские лозунги, а затем ролик опубликовать в Интернете.

"Если кратко, то необходимо заснять короткое видео на фоне Красной площади, во время видеозаписи необходимо держать украинский флаг в руке и параллельно говорить "Слава Украине. Героям слава, слава ВСУ". Какой гонорар вы хотите за это?" — приводится сообщение мошенника, адресованное россиянину.

Мужчина сразу же отправился в полицию. Правоохранители теперь устанавливают, кто пытался завербовать его.