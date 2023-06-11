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10 июня, 22:50

Лайф снял на видео радость фанатов "Манчестер Сити" после гола в финале ЛЧ

"Манчестер Сити" обыграл "Интер" в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Единственный гол на 68-й минуте забил Родри. Лайф показывает на видео радость фанатов английской команды на трибунах Олимпийского стадиона.

Радость фанатов "Манчестер Сити" после гола их команды. Видео © LIFE

Зрители прыгали, хватались за голову, хлопали, кричали, аплодировали, размахивали флагами после того, как Родри открыл счёт на табло.

Назван самый дорогой в мире футбольный клуб

Назван самый дорогой в мире футбольный клуб

"Манчестер Сити" стал чемпионом, даже оставшись по ходу первого тайма без Кевина Де Брёйне, одного из ключевых игроков горожан. К тому же бельгиец получает повреждения по ходу второго подряд финала Лиги чемпионов.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Лариса Сафронова
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