Лайф снял на видео радость фанатов "Манчестер Сити" после гола в финале ЛЧ
"Манчестер Сити" обыграл "Интер" в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Единственный гол на 68-й минуте забил Родри. Лайф показывает на видео радость фанатов английской команды на трибунах Олимпийского стадиона.
Радость фанатов "Манчестер Сити" после гола их команды. Видео © LIFE
Зрители прыгали, хватались за голову, хлопали, кричали, аплодировали, размахивали флагами после того, как Родри открыл счёт на табло.
"Манчестер Сити" стал чемпионом, даже оставшись по ходу первого тайма без Кевина Де Брёйне, одного из ключевых игроков горожан. К тому же бельгиец получает повреждения по ходу второго подряд финала Лиги чемпионов.
Кадр из видео LIFE