Сомнолог объяснила, почему нельзя спать в жаркой комнате
Сомнолог Черкасова: Идеальная температура в спальне составляет 15–22 градуса
Сон в жару может привести к дисбалансу, объяснила врач. Обложка © freepik
Главные сподвижники в жизни человека для хорошего самочувствия и настроения — еда и сон. От двух этих пунктов люди ежедневно получают удовольствие, но жара способна разрушить комфорт. О том, какая температура в спальне может нарушить сон и испортить настроение, рассказала врач-сомнолог София Черкасова.
"Идеальная температура в спальне колеблется от 15 до 22 градусов. В целом человеку комфортнее засыпать, когда в спальне прохладно. Для начала работы мелатонина — гормона сна — необходимо, чтобы внутренняя температура тела немного снизилась. При жаре этот процесс может происходить с затруднением. Ну и при жаре просто некомфортно засыпать", — объяснила сомнолог в беседе с телеканалом "Звезда".
Достаточно высокая температура в помещении также способна повлиять на REM-стадию сна. Это короткий период, когда человек уже видит сны, а головной мозг всё ещё функционирует. В этот промежуток времени не работает потоотделение — и тело пытается избавиться от лишнего тепла. Именно поэтому сон становится поверхностным и прерывистым. По словам Черкасовой, если вы страдаете ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, колебаниями артериального давления, то жара может привести к дисбалансу.
Ранее Life.ru рассказал о том, как некачественный сон мешает нам похудеть. По мнению сомнолога Александра Калинкина, нарушение качества сна влияет на лишний вес и не даёт сбросить пару килограммов.