Сомнолог объяснила, почему нельзя спать в жаркой комнате

Главные сподвижники в жизни человека для хорошего самочувствия и настроения — еда и сон. От двух этих пунктов люди ежедневно получают удовольствие, но жара способна разрушить комфорт. О том, какая температура в спальне может нарушить сон и испортить настроение, рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

Достаточно высокая температура в помещении также способна повлиять на REM-стадию сна. Это короткий период, когда человек уже видит сны, а головной мозг всё ещё функционирует. В этот промежуток времени не работает потоотделение — и тело пытается избавиться от лишнего тепла. Именно поэтому сон становится поверхностным и прерывистым. По словам Черкасовой, если вы страдаете ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, колебаниями артериального давления, то жара может привести к дисбалансу.