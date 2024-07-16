Отталкивают мужчин и ведут к разлуке: Раскрыт тайный смысл подарков в виде цветов

Самым безобидным выбором для подарка станут полевые цветы. А вот некоторые растения могут навлечь беду на получателя, рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

"Самое оптимальное — это полевые цветы, которые всегда безобидны. Ромашки всегда дарятся только к добру, к благополучию, к принятию. Когда вы выбираете цветок — вы выбираете не просто его название, но ещё и сам оттенок цветка, который должен подходить к соответствующему значению событий", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Так, на свадьбу лучше не дарить бордовые и алые розы, а также все цветы жёлтого цвета. Это ведёт лишь к разлуке и разрыву отношений. Недолгую совместную жизнь также сулят живые растения в горшках.

"Также не очень правильно дарить цветы с сильным и навязчивым запахом, например лилии. Я не рекомендую дарить красные гвоздики, потому что это символ защиты, ещё и связанный с обрядовой, похоронной историей", — добавила эксперт, уточнив, что к этому же можно отнести и чётное количество стеблей в букете.

Ещё одной проблемой могут стать вьющиеся растения, у которых сильная мужская энергетика, поэтому мужчин они отпугивают, добавила Миронова. Усиливать одиночество женщин способны и кактусы. А вот у сухоцветов, согласно учению фэншуй, вообще мёртвая энергия, поэтому их не рекомендуется дарить кому-либо.

К выбору цветов стоит подходить внимательно и со знанием дела, ведь и само растение, и его оттенок являются символами. Миронова заметила, что при помощи букетов и цветов можно извиниться и составить настоящее письмо.