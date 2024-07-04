Много гостей и обмен клятвами: Россияне описали, какой видят свою лучшую свадьбу

Больше половины россиян мечтают провести "громкую" свадьбу со множеством гостей. А обязательным атрибутом они считают церемонию обмена клятвами. Однако нашлись и те, кто предпочитает бракосочетание проводить в узком кругу людей.

Как показало исследование сервиса "Профи", результаты которого есть в распоряжении Life.ru, пышная церемония нужна молодожёнам из желания разделить праздник с как можно большим количеством людей, чтобы запомнить его на всю жизнь. Такой вариант выбрали 53% из порядка 3500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

"Около трети предпочитают противоположный вариант: провести свадьбу в узком кругу людей захотели 35% опрошенных. На "компромиссном" варианте остановились 12% россиян: они хотели бы позвать всех близких, но при этом не устраивать масштабное мероприятие", — сообщили аналитики.

Среди участников опроса 22% хотели бы позвать на мероприятие не больше 20 человек. Примерно столько же (20%) желают пригласить более сотни гостей. Около половины уместились в промежутке: 13% хотят видеть не больше 50 человек, 33% — от 50 до 100 гостей.

Раскошелиться на церемонию, потратив более одного миллиона рублей, готовы 16%. Нашлись и те, кто хочет максимально пышное празднество, — 10% готовы выложить более двух миллионов рублей. Однако самым популярным ответом стал вариант "до 100 тысяч" — за него свои голоса отдали 30% респондентов. От 100 до 500 тысяч может потратить 21%, а от полумиллиона до миллиона — 23%.

Важными атрибутами церемоний россияне считают обмен клятвами (32%), первый танец молодожёнов (30%) и торжественный банкет (21%). А вот фейерверк и другие шоу-программы хотят видеть лишь 5% опрошенных.