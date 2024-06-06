Опрос: Молодёжь России стремится прежде всего создать крепкую семью

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль рассказал, какое место на сегодняшний день семья занимает в жизни россиян. Социологический опрос был приурочен к Году семьи и проведён просветительской организацией совместно с ВЦИОМ. Оказалось, что 72% граждан нашей страны от 14 лет и старше определяют крепкую семью как наиболее важную ценность в жизни.

По словам Древаля, цель создать крепкую семью наиболее привлекает молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет — к ней стремятся 49% респондентов.

"Особенно важно, что, несмотря на агрессивные попытки Запада навязать чуждые нам нормы, большинство опрошенной молодежи, которая, казалось бы, сильнее подвержена влиянию ввиду возрастных особенностей, определяет для себя создание крепкой семьи как главное стремление в жизни. Хотя им предлагались и другие варианты ответа: достаток, деньги, успех, признание, гармония", — перечислил он на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Среди лидеров по количеству ответов в данной возрастной категории также оказались варианты: добиться высокого дохода (44%), стать высококлассным специалистом (40%) и обрести душевную гармонию (40%).

Кроме того, почти половина россиян от 14 лет заявила, что интересуется государственными мерами поддержки семей (49%). Они отметили, что информация именно на эту тему заинтересовала бы их, если бы случайно попалась по ТВ, в соцсетях или интернете.