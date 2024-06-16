Эрмитаж открыл выставку о великосветских свадьбах прошлых веков

В Эрмитаже в Малой церкви Зимнего дворца открыли выставку о свадебных церемониях в России XIX – начала XX века. Как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", экспозиция будет принимать гостей до 30 марта 2025 года.

Эрмитаж открыл выставку о великосветских свадьбах в России. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В коллекции музея представлены предметы прикладного искусства и костюмы, которые надевали члены императорской семьи и представители высших сословий на венчание. Как рассказала куратор выставки ведущий научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Юлия Плотникова, в день празднования невесты наряжались в светлые платья, фасон наряда зависел от времени проведения церемонии венчания. По её словам, один из самых ярких экспонатов выставки — подвенечное платье княжны Ксении Александровны.

"Это откидные рукава, длинный шлейф, который помогали заносить шаферы. Платье очень тяжёлое, оно весит больше десяти килограммов", — отметила Плотникова.

В рамках экспозиции представлено более 50 предметов. Как отметили в музее, выставка показывает, что свадебные традиции России берут начало в далёком прошлом.