Названы города России, где свадьба обойдётся дешевле 100 тысяч рублей

В 2024 году российским молодожёнам понадобится в среднем 109,3 тысячи рублей на организацию полноценной свадьбы с тамадой, фотографом, декоратором, стилистом, визажистом, а также арендой ресторана и покупкой колец. Это на 4% дешевле, чем в 2023-м, узнал Life.ru.

По данным аналитического центра SOKOLOV и маркетплейса услуг YouDo.com, дороже всего отметить бракосочетание выйдет в Санкт-Петербурге и Ленобласти, где будущим супругам придётся раскошелиться минимум на 141 273 рубля. На втором месте с результатом 141 070 рублей оказались Москва и Подмосковье, а замыкает тройку Казань, Татарстан, — там организация свадьбы, покупка помолвочных и обручальных колец обойдётся в 131 292 рубля.

На обратном конце списка расположились обладатели самых комфортных цен — Челябинск (80 610 рублей), Уфа (83 144 рубля) и Краснодар (89 312 рублей). В большинстве российских регионов, за исключением Петербурга, Новосибирска и некоторых других, конечная стоимость свадебного торжества снизилась. А вот средний чек на помолвочные (+18%) и обручальные кольца (+25%), напротив, показал заметный рост.