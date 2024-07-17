Время стремительно идёт вперёд, и многие замечают, что с тоской разглядывают старые фотографии и картинки в учебниках истории. Путешествие во времени невозможно (по крайней мере, на данный момент), но никто не запрещает фантазировать, как бы вам жилось в ушедших эпохах. Изысканные балы с пышными платьями или расцвет искусства — каждый период истории имеет своё уникальное очарование и свои причуды. Итак, прыгайте в нашу виртуальную машину времени и выясните, какой эпохе принадлежит ваша душа!