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17 июля, 16:00

Тест: В какую эпоху вы должны были родиться — узнайте с помощью 6 вопросов

Вы когда-нибудь чувствовали себя оторванным от современности? Возможно, некоторые из нас лучше впишутся в первобытное общество, а кто-то станет душой средневекового бала. Пройдите этот весёлый тест и узнайте, какая историческая эпоха подошла бы вам больше XXI века.

Время стремительно идёт вперёд, и многие замечают, что с тоской разглядывают старые фотографии и картинки в учебниках истории. Путешествие во времени невозможно (по крайней мере, на данный момент), но никто не запрещает фантазировать, как бы вам жилось в ушедших эпохах. Изысканные балы с пышными платьями или расцвет искусства — каждый период истории имеет своё уникальное очарование и свои причуды. Итак, прыгайте в нашу виртуальную машину времени и выясните, какой эпохе принадлежит ваша душа!

Независимо от того, являетесь ли вы романтиком, искателем приключений или новатором, для каждого найдётся место в любом временном отрезке. Иногда хочется представить себя другим человеком — жителем прошедшей эпохи или персонажем из любимого сериала. С первым разобрались, теперь давайте раскроем внутренних магов и демонов: эти 6 вопросов определят, кто вы из "Зачарованных".

Кроссворд по фразам из кино СССР — сможете вспомнить эти 8 крылатых выражений дословно?
Кроссворд по фразам из кино СССР — сможете вспомнить эти 8 крылатых выражений дословно?
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Коллаж © Life.ru. Обложка © Шедеврум

Александра Иванова
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