Тест: 6 вопросов определят, кто вы из "Зачарованных"

"Зачарованные" — всеми любимый сериал, выходивший в эфир с 1998 по 2006 год, продолжает занимать особое место в сердцах поклонников по всему миру. Даже спустя 25 лет после выхода на ТВ, фанаты с любовью вспоминают приключения, волшебные заклинания и индивидуальные особенности каждой сестры. Шеннен Доэрти, сыгравшая грозную Прю, стала неотъемлемой частью успеха шоу. К сожалению, актриса скончалась после долгой и мужественной борьбы с раком груди. Её сила и стойкость как на экране, так и за его пределами продолжают вдохновлять. Давайте отметим волшебное наследие, которое она создала вместе с другими незабываемыми персонажами!