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14 июля, 08:00

Тест: Выберите карту Таро и узнайте свой кармический долг

Карты Таро издавна были источником тайных знаков, указаний судьбы и самоанализа. Гадальная колода может раскрыть невидимое влияние ваших прошлых жизней на нынешнее путешествие. Определите свой кармический долг и получите ценный совет, как его выплатить.

Кармический долг — концепция о том, что действия в прошлых жизнях формируют наш нынешний опыт. Нерешённые проблемы или уроки предыдущих воплощений могут проявиться в виде проблем или закономерностей в этой жизни. Эзотерики часто обращаются к Таро как к инструменту, позволяющему понять эти кармические влияния и управлять ими. Каждая карта несёт в себе уникальную энергию и послание, давая представление об уроках, которые стоит усвоить, или о долгах, которые необходимо выплатить. Итак, доверьтесь своей интуиции и выберите карту, чтобы определить скрытые слои ваших прошлых воплощений.

Используйте эти идеи, чтобы проложить свой путь к балансу, росту и самореализации. Ваши старания обязательно будут вознаграждены, просто обращайте внимание на знаки от Вселенной. Ранее мы рассказали про пять примет, предвещающих неожиданное богатство. А если эзотерики больше не впечатляют, прочитайте предсказания от животных-экстрасенсов — им и карты Таро не нужны.

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Shutterstock / FOTODOM / O. Kalacheva, © Freepik / rawpixel.com, gstudioimagen1

Александра Иванова
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