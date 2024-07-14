Тест: Выберите карту Таро и узнайте свой кармический долг

Кармический долг — концепция о том, что действия в прошлых жизнях формируют наш нынешний опыт. Нерешённые проблемы или уроки предыдущих воплощений могут проявиться в виде проблем или закономерностей в этой жизни. Эзотерики часто обращаются к Таро как к инструменту, позволяющему понять эти кармические влияния и управлять ими. Каждая карта несёт в себе уникальную энергию и послание, давая представление об уроках, которые стоит усвоить, или о долгах, которые необходимо выплатить. Итак, доверьтесь своей интуиции и выберите карту, чтобы определить скрытые слои ваших прошлых воплощений.