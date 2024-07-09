Знаки от Вселенной: Эзотерик назвал 5 примет, предвещающих неожиданное богатство
Многие люди мечтают о быстром обогащении, чтобы улучшить свои условия жизни. В различных культурах существуют устоявшиеся верования и приметы, связанные с богатством и финансовым благополучием. Какие из них по-настоящему работают, а какие — сказки?
Многие приметы, которые предвещают богатство, не только кажутся, но часто и являются бессмысленными или абсурдными, потому что мы живём уже в другой смысловой и обрядовой реальности, особенно люди из мегаполисов. Однако есть и приметы, которые до сих работают. Разберёмся, какие и почему.
Пометила птичка
Пометила птица или наступили в кучу — какие знаки в обычной жизни предвещают скорое богатство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Наши предки считали птиц вестниками высших сил, а в Древнем Риме ауспиции (от слов aves — "птица" и specio — "наблюдать") были гаданиями, которые проводились на государственном уровне. Поэтому помёт пернатых, упавший на голову, мог пониматься как знак избранности. "Сегодня такой знак есть смысл толковать как предупредительный, не привязанный к деньгам, это как жёлтый сигнал светофора: "Будь внимательнее!" — в разговоре с Life.ru делится Александр Гулый — эксперт в области деловой эзотерики.
Наступил в кучу
Схожая примета, которая ставит в тупик. Разве могут деньги дурно пахнуть? Когда-то могли. "Деньги не пахнут", — сказал император Веспасиан и установил налог на общественные туалеты. "Насколько мы мало понимаем образ мышления наших предков, можно судить хотя бы потому, что в те времена урина была хорошим бизнес-продуктом, в ней стирали бельё и даже использовали как средство гигиены", — рассказывает эксперт.
Сейчас связь в подсознании между "кучей" и деньгами слаба, скорее это знак негативного плана.
Зачесалась ладошка
Правда ли, что ладошки чешутся к деньгам: эзотерик рассказал всю правду про приметы о деньгах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar
Довольно много сведений, что зуд в левой руке приносит нежданную прибыль. Об этом, со слов эксперта, рассказал американец Брайан Хикс, который выиграл 100 тысяч долларов. Зуд сподвиг его на покупку счастливого лотерейного билета. "Традиционно для наших предков левая рука считалась берущей, правая — дающей. Вспомним: "У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая", — говорит эксперт. Поэтому есть смысл обращать внимание на чесотку именно в левой руке.
Не узнали близкие
"Не узнал, богатым будешь" — традиционно считается, если знакомые не признали нас сразу, что это добрый знак. Скорее тут работает следующий механизм.
То, что нас не узнали, — свидетельство нашей личной трансформации, изменений внутри, которые неизбежно ведут к изменению связи с деньгами.
А присказка про то, что мы будем богатыми, служит своеобразным заклинанием, чтобы изменения были положительными.
Приснился урожай
К чему снится урожай: приметы, предвещающие неожиданное богатство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frolova_Elena
Естественное изобилие во сне, будь то проросшее поле пшеницы или риса, дойка коровы или сбор мёда, считается, согласно известным сонникам (схожие мотивы есть, например, в соннике Миллера) признаком того, что человек проснётся богатым. Любопытно, что сами деньги во сне редко — к богатству, скорее к тратам. Со слов эксперта, есть смысл обращать внимание на сны, где есть связь с природой, с большими объектами вроде слона или с её дарами, которые употребляем в пищу.
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