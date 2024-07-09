Раскрыты тайны характеров всех знаков зодиака, и вот что они вам ни в жизнь не простят
Одни люди обижаются, потому что на них мало обращают внимания. Другие любят манипулировать негативом и заставляют таким образом плясать под свою дудку. Но знали ли вы, что по знаку зодиака человека можно определить, на что и как часто он обижается?
Астрология удивительна! Зная расположение планет в натальной карте человека, можно определить не только его слабые стороны, но и обидчивость. Астрологи недавно выяснили, что именно Солнце определяет главенствующий знак зодиака, а также рассказывает о ценностях и убеждениях личности. Что люди готовы простить, а за что обижаться будут вечность.
Если судить по расположению Солнца в знаке зодиака Овен, то такие люди не прощают слабости своей половинки. Их очень ранит, когда человек не защищает их в трудную минуту. "Сами бы они его защитили. Люди этого знака не любят слабохарактерность и не прощают её ни себе, ни другим. И в целом они не терпят слабости, слёз, лени", — рассказывает астролог.
Огненные знаки зодиака: Овен, Лев, Стрелец. На что обижаются? Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki
Второй огненный знак зодиака — Лев — не простит обесценивания в свою сторону. Эти ребята ненавидят, когда на них не обращают внимания и всячески игнорируют. Ещё один представитель стихии огня — Стрелец. На что обижаются они? "Также не прощает, когда его обесценивают и дают знать, что все его знания неэффективны, а советы ни о чём. Ему важно чувствовать себя учителем для кого-то, экспертом", — говорит астролог.
Теперь поговорим про представителей земной стихии, к которой относятся Телец, Дева и Козерог. Что может задеть их? Со слов эксперта, люди, рождённые под знаком зодиака Телец, не прощают обманщиков, лгунов и воров, покусившихся на их имущество. Потому что для них материальные ценности стоят чуть ли не на первом месте в жизни.
Если хотите разозлить и обидеть носителя знака зодиака Дева, то будьте небрежными и невнимательными в документах, а также неряхой дома. Безответственность и неаккуратность с вещами их задевают как личные оскорбления.
Земная стихия: знаки зодиака Телец, Дева, Козерог — тайны характеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki
Что до людей, рождённых под знаком зодиака Козерог, то стоит семь раз подумать, прежде чем даже пытаться перейти им дорогу. Как рассказывает астролог, эти личности с лёгкостью вычёркивают из жизни тех, кто не соблюдает правил и договорённостей. Иногда Козерог может сделать выводы о прекращении общения, если человек посмеет опоздать на встречу с ним.
Теперь переходим к личностям, рождённым под стихией воздуха. Это знаки зодиака Близнецы, Весы и Водолей. Что может заставить обидеться этих ребят? Оказалось, что у астролога и тут есть ответ.
"Что касается Весов, то они не приемлют предательств, измен, разговоров за глаза. Они любят дипломатию, открытость и честную игру в рамках коммуникации", — констатирует эксперт.
А вот представители знаков зодиака Близнецы и Водолей, по мнению астролога Ольги Сохолтуевой, лапочки, которые часто всех прощают. Общаться с такими людьми легко: они идут навстречу приятелям и партнёрам, всё понимают и предпочитают не зацикливаться на каких-то обидных для себя моментах, если вдруг те и случились.
Знаки зодиака стихии воздуха: Близнецы, Весы и Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki
А вот с представителями водной стихии обычно приходится труднее всего, потому что именно среди носителей знаков зодиака Рак и Скорпион прячутся абьюзеры и манипуляторы, использующие негативные эмоции людей себе во благо.
Например, рождённые под знаком зодиака Рак люди способны обидеться на что угодно. И показывают своё недовольство они не просто так, а нарочно, проявляя власть и манипуляции. Представители знака зодиака Рак не простят никому предательства, связанного с романтической любовью, и также тех, кто как-то обидел их семью.
А Скорпионы не просто обижаются, как рассказывает астролог, они заносят провинившихся в личный чёрный список, а потом наслаждаются их страданиями, мстя. "Просто многие из них получают удовольствие, когда заставляют других испытывать чувство вины", — комментирует эксперт.
Какие знаки зодиака водной стихии чаще всего обижаются и манипулируют? Рак, Скорпион и Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki
"Москве 24" астролог также рассказала и про особенности восприятия мира у людей, кто родился под знаком зодиака Рыбы. Оказалось, что эти личности не то что обижаются часто, они сразу стараются спасти своего агрессора. "Они могут создать из случившегося целую трагикомедию, будут винить и себя тоже. Причём они могут с удовольствием мусолить всё это годами, поэтому лучше вовсе не обижать Рыб и не обижаться на них, чтобы не попадать во всю эту лирическую историю", — подытожила астролог.
Проще жить, когда знаете особенности характера человека определённого знака зодиака. Но это не всё, на что способны гороскопы! По звёздам можно также предсказать будущие события. Например, знаменитый астролог Тамара Глоба поведала, что произойдёт с Россией в июле 2024 года. А Life.ru составил гороскоп здоровья и рассказал, каким знакам зодиака стоит как можно скорее обратиться к врачу.
"Шедеврум"