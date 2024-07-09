Раскрыты тайны характеров всех знаков зодиака, и вот что они вам ни в жизнь не простят

Астрология удивительна! Зная расположение планет в натальной карте человека, можно определить не только его слабые стороны, но и обидчивость. Астрологи недавно выяснили, что именно Солнце определяет главенствующий знак зодиака, а также рассказывает о ценностях и убеждениях личности. Что люди готовы простить, а за что обижаться будут вечность.

Если судить по расположению Солнца в знаке зодиака Овен, то такие люди не прощают слабости своей половинки. Их очень ранит, когда человек не защищает их в трудную минуту. "Сами бы они его защитили. Люди этого знака не любят слабохарактерность и не прощают её ни себе, ни другим. И в целом они не терпят слабости, слёз, лени", — рассказывает астролог.

Огненные знаки зодиака: Овен, Лев, Стрелец. На что обижаются? Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

Второй огненный знак зодиака — Лев — не простит обесценивания в свою сторону. Эти ребята ненавидят, когда на них не обращают внимания и всячески игнорируют. Ещё один представитель стихии огня — Стрелец. На что обижаются они? "Также не прощает, когда его обесценивают и дают знать, что все его знания неэффективны, а советы ни о чём. Ему важно чувствовать себя учителем для кого-то, экспертом", — говорит астролог.

Теперь поговорим про представителей земной стихии, к которой относятся Телец, Дева и Козерог. Что может задеть их? Со слов эксперта, люди, рождённые под знаком зодиака Телец, не прощают обманщиков, лгунов и воров, покусившихся на их имущество. Потому что для них материальные ценности стоят чуть ли не на первом месте в жизни.

Если хотите разозлить и обидеть носителя знака зодиака Дева, то будьте небрежными и невнимательными в документах, а также неряхой дома. Безответственность и неаккуратность с вещами их задевают как личные оскорбления.

Земная стихия: знаки зодиака Телец, Дева, Козерог — тайны характеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

Что до людей, рождённых под знаком зодиака Козерог, то стоит семь раз подумать, прежде чем даже пытаться перейти им дорогу. Как рассказывает астролог, эти личности с лёгкостью вычёркивают из жизни тех, кто не соблюдает правил и договорённостей. Иногда Козерог может сделать выводы о прекращении общения, если человек посмеет опоздать на встречу с ним.

Теперь переходим к личностям, рождённым под стихией воздуха. Это знаки зодиака Близнецы, Весы и Водолей. Что может заставить обидеться этих ребят? Оказалось, что у астролога и тут есть ответ.

"Что касается Весов, то они не приемлют предательств, измен, разговоров за глаза. Они любят дипломатию, открытость и честную игру в рамках коммуникации", — констатирует эксперт.

А вот представители знаков зодиака Близнецы и Водолей, по мнению астролога Ольги Сохолтуевой, лапочки, которые часто всех прощают. Общаться с такими людьми легко: они идут навстречу приятелям и партнёрам, всё понимают и предпочитают не зацикливаться на каких-то обидных для себя моментах, если вдруг те и случились.

Знаки зодиака стихии воздуха: Близнецы, Весы и Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki

А вот с представителями водной стихии обычно приходится труднее всего, потому что именно среди носителей знаков зодиака Рак и Скорпион прячутся абьюзеры и манипуляторы, использующие негативные эмоции людей себе во благо.

Например, рождённые под знаком зодиака Рак люди способны обидеться на что угодно. И показывают своё недовольство они не просто так, а нарочно, проявляя власть и манипуляции. Представители знака зодиака Рак не простят никому предательства, связанного с романтической любовью, и также тех, кто как-то обидел их семью.

А Скорпионы не просто обижаются, как рассказывает астролог, они заносят провинившихся в личный чёрный список, а потом наслаждаются их страданиями, мстя. "Просто многие из них получают удовольствие, когда заставляют других испытывать чувство вины", — комментирует эксперт.

Какие знаки зодиака водной стихии чаще всего обижаются и манипулируют? Рак, Скорпион и Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tinkivinki