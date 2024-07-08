Опасно для здоровья: 4 знака зодиака, которым стоит поберечь себя в июле 2024

Здоровье — главный ресурс, которым нужно уметь правильно распоряжаться. Важно прислушиваться к своему организму, посещать врачей и быть внимательнее к различным симптомам. К сожалению, часто болезни подкрадываются нежданно, но себя можно обезопасить. На помощь приходят гороскопы. В них можно найти ответы на многие вопросы, в том числе и о том, как позаботиться о своём здоровье и какие места наиболее уязвимы в тот или иной период. Life.ru решил предостеречь эти четыре знака зодиака, которым в июле 2024 года следует внимательнее отнестись к своему самочувствию.

Знаку зодиака Телец придётся сесть на диету

У представителей знака зодиака Телец в июле могут наблюдаться серьёзные проблемы с пищеварением. Фото © Freepik

Тельцы известные гурманы, путь к их сердцу точно лежит через желудок. В июле 2024 года представителям этого знака зодиака в прямом смысле придётся сбавить аппетиты. Не стоит бездумно есть всё что попало. Некачественные продукты могут серьёзно навредить пищеварению. Также необходимо тщательно мыть все овощи и фрукты, так как будет повышен риск занести инфекцию в желудок и отравиться. Помимо здорового питания Тельцам по гороскопу в июле 2024 года не помешает хорошенько отдохнуть, чтобы не допустить переутомления организма.

Ракам по гороскопу навредят любовные связи

Ракам стоит быть поаккуратнее в выборе полового партнёра, в июле есть риск инфекций и болезней ЗППП.

Любвеобильным Ракам в июле 2024 года лучше отказаться от сомнительных половых связей. В этот период увеличится риск подхватить инфекцию. Поэтому звёзды рекомендуют внимательнее относиться к гигиене и выбору партнёра. Также не стоит слишком много работать, чтобы не столкнуться с головными болями. К концу месяца все проблемы со здоровьем должны разрешиться, главное — вовремя начать лечение и не пускать на самотёк.

Знак зодиака Весы: лучше не переохлаждаться

Гороскоп на июль 2024: Весы будут склонны к простудам и проблемам с суставами. Фото © Freepik / lookstudio

Этому воздушному знаку зодиака следует быть повнимательнее к сквознякам и холоду. Несмотря на летнюю жару, Весы окажутся особо уязвимыми перед простудой. Так что не стоит купаться в прохладной воде и налегать на коктейли со льдом. Опасность подстерегает и суставы. Рождённым под знаком зодиака Весы нужно быть осторожнее с физическими нагрузками и не забывать про хронические заболевания, ведь в июле 2024 года они могут обостриться.

Стрельцам придётся отправиться к стоматологу

Представителям знака зодиака Стрелец по гороскопу нужно срочно лечить зубы, чтобы не допустить серьёзных проблем. Фото © Freepik

Этому знаку зодиака, кажется, повезло меньше всех. Стрельцов ожидает поход к стоматологу. Даже если зубы их не беспокоят, то плановый осмотр точно не повредит и, вероятно, на нём врач сможет заметить зарождающуюся проблему, которую можно будет быстро решить. Если же откладывать лечение, то последствия могут быть слишком серьёзными. Также есть риск подхватить простуду, поэтому Стрельцам в июле 2024 года лучше держаться от кондиционеров подальше.