9 раскладов Таро для начинающих: простые схемы В этой статье мы разберём правила работы с картами Таро перед гаданием, изучим несколько полезных раскладов и узнаем, как завершить церемонию. 6 июля, 21:23 10 раскладов таро для начинающих: простые схемы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ironika

Таро — это нечто большее, чем просто карты для гадания. Это целостная, логически упорядоченная система, позволяющая взглянуть на ситуацию с объективной точки зрения, оценить перспективы различных действий и решений, а также разработать наиболее эффективную стратегию для достижения желаемого результата. Для кого-то это способ медитации, для кого-то — самостоятельный психологический анализ и разговор наедине со своей интуицией. В то же время карты дают лишь совет, но ответственность за поступки и события лежит на человеке.

Работа с картами перед раскладом

Для того чтобы расклады были по-настоящему действенными, а ответы карт отличались достоверностью и точностью, необходимо соблюдать определённые правила работы с Таро. Эти правила просты и не требуют специальных знаний или навыков.

Придя домой, рекомендуется на время отложить колоду, чтобы обрести внутреннее равновесие и отвлечься от мирской суеты. Можно выпить чаю, причесаться или совершить другие привычные действия, которые помогут вам успокоиться и расслабиться.

Далее нужно либо сразу ознакомиться с сопроводительной книжечкой, либо сначала попытаться самостоятельно "почувствовать" колоду. Второй вариант особенно рекомендуется новичкам, поскольку личное восприятие и интерпретация карт нередко важнее авторского видения, даже если они различаются. Книжечку можно изучить позже, сравнив свои впечатления с трактовкой автора колоды.

Следующим шагом станет детальное знакомство с картами, начиная со старших арканов. Рекомендуется внимательно рассмотреть каждое изображение, постараться прочувствовать эмоции и ощущения, которые оно вызывает. Можно завести дневник, фиксируя результаты этой работы. Также стоит попробовать перевернуть карты, чтобы понять, как меняется их смысл.

Затем можно попросить колоду "рассказать" о вас. Для этого предлагается несколько вариантов диагностических раскладов, которые помогут глубже познакомиться с особенностями данной колоды.

Расклад "Диагностика колоды"

Позиции карт: 1. Расскажи обо мне. 2. Расскажи о себе. 3. Совет мне при работе с тобой. 4. Твоя любимая тематика. 5. Наше дальнейшее сотрудничество.

Расклад "Диагностика колоды – 2"

Позиции карт: 1. Характеристика колоды, её энергетика. 2. Сильные стороны колоды, какие вопросы ей удаются лучше всего. 3. Слабые стороны колоды. 4. Для чего эта колода появилась у меня, какой жизненный урок я извлеку из работы с ней? 5. Как мне лучше понять колоду, как работать с ней? Что для этого сделать? 6. Результат совместной работы с колодой.

Изучив результаты, можно сначала прочитать их самостоятельно, а после сравнить с информацией из сопроводительной книжки. В дальнейшем рекомендуется делать пробные расклады на разные темы, чтобы определить, какие из них лучше всего "ложатся" на эту колоду. Таким образом вы сможете наладить гармоничное сотрудничество с новым инструментом предсказаний.

Расклад на каждый день

Расклад на предстоящие события позволит вам взять управление вашей жизнью в свои руки, избежав нежелательных сюрпризов и воплотив в реальность положительные предсказания.

Для проведения расклада тщательно перемешайте карты и разложите арканы на какой-либо поверхности, допустим столе, сконцентрировавшись на вопросе: "Что меня ожидает сегодня?"

Интерпретируйте карты последовательно: S — карта, отражающая самого гадающего (сигнификатор, выбирается из старших аркан). Общая эмоциональная атмосфера дня.

Перспективы в личной жизни и в отношениях.

Финансовые перспективы.

Вопросы, касающиеся работы и бизнеса.

Как наиболее продуктивно провести день. При толковании проводите параллели между значением карт и вашей личной ситуацией.

Расклад карт Таро на каждый день. Инфографика © Life.ru

Расклад на любовь, отношения, чувства

Одними из наиболее востребованных гадальных раскладов, кажется, являются те, что посвящены любви и отношениям. Их целью, как правило, выступает прояснение путей для восстановления гармонии в отношениях, примирения после продолжительного конфликта, оживления угасающих чувств или же улучшения взаимодействия с коллегами. Подобных раскладов существует множество, поэтому мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Расклад "Оракул любви" (автор Хайо Банцхаф)

1 — Текущая ситуация. 2 — О чём сердце тревожится? 3 — Как к вам относятся? 4 — Совет Таро.

Расклад карт Таро "Оракул любви". Инфографика © Life.ru

Расклад "Какими мы видим друг друга?" (автор Сара Бартлет)

1 — Каким А видит Б 2 — Каким Б видит А 3 — Что хочет А от любви? 4 — Что хочет Б от любви? 5 — Как, по мнению А, развиваются отношения? 6 — Как, по мнению Б, развиваются отношения?

Расклад карт Таро "Какими мы видим друг друга?". Инфографика © Life.ru

Расклад "Куда мы идём?" (автор Сара Бартлет)

1 — Положение дел. 2 — Имеющиеся у нас проблемы. 3 — О чём мы забыли. 4 — Что необходимо высказать. 5 — Что в наших силах. 6 — Наш дальнейший путь.

Расклад карт Таро "Куда мы идём?". Инфографика © Life.ru

Расклад на будущее

Раскрывая будущее с помощью Таро, вы можете получить прогноз на ближайший месяц. Разумеется, возможно и прогнозирование на любой другой период времени, но по умолчанию расклад охватывает период в 30 дней. Для анализа может быть использована как полная колода Таро, так и отдельные её карты.

Раскрывая будущее с помощью Таро, вы можете получить прогноз на ближайший месяц. Фото © Freepik

"Три карты"

Расклад Таро из трёх карт является инструментом для ответов на вопросы о событиях прошлого, настоящего и будущего. Как интерпретировать этот расклад: Первая карта характеризует события из прошлого.

Вторая карта оценивает текущую ситуацию.

Третья карта прогнозирует значимые события, которые могут произойти в будущем.

Расклад карт Таро "Три карты". Инфографика © Life.ru

"Пять лучей"

С помощью довольно простой схемы "Пять лучей" можно получить информацию о различных аспектах жизни человека в ближайшем будущем.

Интерпретация (толкование расклада начинается слева направо): 1. Состояние здоровья и возможные изменения в организме. Эта карта характеризует состояние физического и психического благополучия. 2. Материальное положение в недалёком будущем. Прогнозирует финансовое состояние и возможные изменения в доходах или расходах. 3. Развитие семейных и любовных отношений. Данная карта указывает на то, какие моменты в личной жизни требуют особого внимания. 4. Профессиональная деятельность, карьерный рост и взаимоотношения в рабочем коллективе. Характеризует состояние дел на работе. 5. Ближайшее будущее, ожидаемые события и рекомендации относительно действий и поступков. Эта карта даёт общее представление о том, что ждёт человека в обозримом будущем.

Расклад карт Таро "Пять лучей". Инфографика © Life.ru

Расклад на здоровье

Расклад Таро на тему здоровья может помочь в понимании взаимосвязи между физическим и эмоциональным состоянием человека. Он способен выявить потенциальные проблемы со здоровьем и предупредить о возможных осложнениях. Расклад Таро может стать ценным инструментом для оценки общего благополучия и поиска путей к улучшению самочувствия. Существует множество раскладов, но мы остановимся на одних из самых важных.

"Доктор Айболит"

Данный расклад Таро позволяет всесторонне исследовать вопрос, связанный со здоровьем человека. Схема раскрывается следующим образом: центральными картами являются первые две, расположенные рядом. Над ними размещаются карты с третьей по шестую, а под ними — карты с седьмой по девятую.

Интерпретация карт происходит в определённой последовательности: 1 — Субъективное восприятие самочувствия человеком. 2 — Фактическое состояние здоровья. 3 — Влияние судьбоносных факторов на самочувствие. 4 — Роль наследственности в возникновении болезни. 5 — Ошибки в образе жизни, сказавшиеся на здоровье. 6 — Воздействие магии или непредвиденные обстоятельства. 7 — Необходимость срочного медицинского вмешательства. 8 — Описание сложившейся ситуации. 9 — Прогноз исхода ситуации.

Расклад карт Таро "Доктор Айболит". Инфографика © Life.ru

Расклад на работу и деньги

Расклад Таро на работу и финансы — популярный запрос у тех, кто обращается к эзотерикам, ведь материальное благополучие и карьера важны в жизни. Обращаясь к картам Таро, можно узнать, в каких профессиональных областях вас ждёт успех, какое направление выбрать для самореализации, где больше возможностей для увеличения дохода и какие инвестиции прибыльны. Существует множество схем раскладов Таро на работу и финансы, мы рассмотрим некоторые из них.

Расклад "Полная чаша"

Этот расклад предоставляет ответы на вопросы, связанные с материальной сферой. Он помогает изучить возможности для получения финансовых средств, привлечь удачу и улучшить финансовое благополучие. Прогноз действителен на протяжении трёх месяцев, если не установлен иной временной период. Он состоит из четырёх карт.

Расклад карт Таро "Полная чаша". Инфографика © Life.ru

1 — Карта, раскрывающая реальное положение дел, объясняющая причины сложной финансовой ситуации. Она указывает на конкретные трудности и препятствия. 2 — Всё, что может помочь улучшить материальное состояние: ваши помощники, подсказки и советы. Информация, на которую следует обратить пристальное внимание и тщательно изучить. 3 — Что необходимо иметь, какие личностные качества способствуют и чего вам недостаёт для разрешения ситуации. К чему нужно стремиться и какие качества приобрести и развить. 4 — Какие действия предпринять для стабилизации положения. Рекомендации по привлечению удачи и преодолению возникших трудностей.

Расклад "Колесница"

Карьерные перспективы неясны? Расклад приоткроет завесу над тем, почему вы пока не нашли подходящую работу, и подскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы прояснить ситуацию.

Расклад карт Таро "Колесница". Инфографика © Life.ru

Как интерпретировать? 1. Согласно этой карте, вы узнаете, сможете ли найти работу в течение ближайших двух месяцев. 2. Эта позиция поможет вам понять, почему у вас возникают трудности в поиске работы. 3. Здесь вам будут даны рекомендации по тем шагам, которые следует предпринять в процессе поиска рабочего места. 4. Данная карта позволит вам выяснить, какова ваша профессиональная квалификация и сильные стороны. 5. С помощью данной карты выясните, получите ли вы предложение о работе в ближайшие восемь недель. 6. Эта карта покажет вам вашу сферу работы. 7. Определит развитие ситуации.

Как правильно завершить гадание

Относитесь к картам с уважением. Вряд ли кому-то по вкусу, когда их выставляют за порог, стоит получить желаемое. То же и с картами — их следует бережно собрать, аккуратно уложив в мешочек, и вслух поблагодарить за оказанную помощь.

А ещё существует такой ритуал, как закрытие колоды. Есть два основных способа завершения расклада карт Таро: закрытие колоды "внутрь" и закрытие колоды "наружу". Закрытие "внутрь" используется для точной, сфокусированной работы. Закрытие "наружу" применяется для воплощения желаемого и моделирования будущего.

Для завершения расклада колода накрывается картами сверху и снизу. Нижняя карта кладётся лицевой стороной вниз на стол, а верхняя остаётся в колоде, обращённая к вам картинкой. Этот ритуал помогает направить энергию в нужное русло — либо сконцентрировать её внутри, либо распространить её вовне в зависимости от цели расклада.

Авторы Андрей Ананьев