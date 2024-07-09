"Живой Нострадамус": Что известно об экстрасенсе из Бразилии и его ужасающих предсказаниях на 2024 год Экстрасенс из Бразилии, которого называют "живым Нострадамусом", сделал страшные предсказания на 2024 год, которые заставляют не на шутку понервничать. Правда ли, что скоро будет третья мировая война, и стоит ли верить ясновидящему, расскажет Life.ru. 9 июля, 14:07 Кто такой Атос Саломе из Бразилии и почему он предсказывает миру скорый крах. Life.ru узнал, можно ли верить "живому Нострадамусу". Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ athos_salome

Иногда так хочется узнать, что готовит будущее, но для большинства людей это тайна за семью печатями. Однако некоторым всё же удаётся заглянуть на несколько лет вперёд и увидеть, что ждёт человечество. За тысячи лет на Земле жило множество экстрасенсов, но не все из них могли точно предсказывать будущее. Лишь единицы обладали настоящим даром. Несмотря на то что они жили много лет и даже столетий назад, их прорицания до сих пор сбываются. В наше время тоже есть уникумы, однако в их способностях сомневаются. Одним из таких "гениев" является Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом". Life.ru рассказывает, что известно об экстрасенсе и о его пугающих предсказаниях на 2024 год и стоит ли верить экстрасенсу из Бразилии.

Атос Саломе: уникум или шарлатан?

Экстрасенс из Бразилии Атос Саломе предсказал пандемию коронавируса в 2020 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / athos_salome

Саломе родом из Бразилии, сейчас ему 37 лет. Дар у Атоса стал проявляться в 12 лет и с каждым годом становился сильнее. На данный момент он способен предсказывать даже геополитические события. Напомним, что многие его пророчества действительно сбылись. Так, молодой человек предвидел пандемию коронавируса, смерть королевы Великобритании и предупреждал английского короля Карла о грядущих проблемах со здоровьем. Получается, что в какой-то степени к словам экстрасенса стоит прислушиваться.

Предсказания "живого Нострадамуса" на 2024 год

2024 год станет переломным для всего человечества, если верить пророчествам экстрасенса из Бразилии Атоса Саломе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / athos_salome

Как известно, 2024 год является високосным, что делает его не самым простым. Вот и Саломе говорит о том, что расслабляться не стоит, ведь планету ждёт множество испытаний. На этот год экстрасенс дал не самые приятные предсказания.

США нужно готовиться к войне

Саломе чётко дал понять, что этот год будет сложным для Америки. В первую очередь проблемы будут военного характера. На удивление, но в этот раз вторгнутся в Соединённые Штаты, а не наоборот. "Нострадамус" говорит, что угроза придёт со стороны Южно-Китайского моря и принесёт много бед, а масштаб столкновения будет невиданным до сегодняшнего дня.

Третьей мировой не избежать

Атос Саломе предсказал, что зачинщиками третьей мировой войны будут два сильных лидера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Razvan Dragomirescu

В своих видениях Атос Саломе увидел двух сильных лидеров, из-за которых начнётся третья мировая война. Также экстрасенс подметил, что эти главы государств приверженцы оккультизма и с невероятной точностью выбирают правильные даты, чтобы делать ходы. По словам Атоса, именно эти люди спровоцируют конфликт в Америке.

Ждите эпидемию больше, чем ковид

Помимо политики у человечества в 2024 году ещё будет хватать проблем. Самая страшная — вирус из Антарктиды. Много лет все учёные говорят о глобальном потеплении, так что это уже не новость. Но "Нострадамус" предостерёг, что из ледников, которые начинают таять, на свет выберется страшный вирус, способный унести миллионы жизней и устроить на Земле эпопею похлеще, чем ковид.

Развитие технологий

В 2024 году у человечества появится возможность установить контакт с внеземными цивилизациями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Algol

Помимо проблем будут и положительные аспекты. Человечество найдёт "астероид, богатый ценными материалами", и за ним начнётся настоящая охота. Также возможен долгожданный контакт с инопланетянами (космическими цивилизациями).

Ещё большего успеха достигнут учёные в совершенствовании искусственного интеллекта. Саломе утверждает, что вскоре с его помощью смогут даже общаться с мёртвыми. Интересный прогресс, однако.

Можно ли верить Атосу Саломе — мнение эксперта

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / athos_salome

А можно как-то проверить, настоящий ли Атос экстрасенс или просто шарлатан, говорящий общими фразами и пугающий народ ради хайпа и популярности? Life.ru с этим вопросом обратился к экстрасенсу Андрею Харрису. Эксперт рассказал нам, что предсказания загадочного провидца из Бразилии и правда потрясли мировой Интернет. Но кем же на самом деле является Атос Саломе — человеком с уникальным даром или обычным хитрецом. Чтобы это выяснить, Харрис решил первым делом узнать дату рождения "живого Нострадамуса".

Меня заинтересовала дата рождения парапсихолога, она особенная. В мире магии считается, что есть уникальные дни, в которые рождаются люди со сверхспособностями. Самые сильные из них: 1-е, 2-е, 5-е, 13-е, 15-е, 18-е и 22-е числа. Атос родился 2 октября, если верить источникам на его родине. Андрей Харрис экстрасенс

Эксперт продолжает, рассказывая, что есть нумерологические техники по определению миссии жизни человека. "С помощью них можно узнать, какова ваша главная задача на Земле. Для этого нужно сложить все цифры даты рождения и отнять волшебное число 22. Сделаем расчёт для мистера Саломе: 02.10.1986, 2 + 1 + 1 + 9 + 8 + 6 = 27 - 22 = 5. Получаем пятёрку. И снова это число в группе самых сильных цифр, связанных со сверхспособностями. Вот уже два подтверждения реальности дара экстрасенса", — говорит эксперт.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / james benjamin

Но это экстрасенсу для проверки показалось недостаточным, потому Харрис обратился к оккультизму и посмотрел на кармические программы Атоса Саломе. Со слов нумеролога, в прошлой жизни бразильского экстрасенса видно воплощение в роли судьи или прокурора древнего города. Этот персонаж отвечал за справедливость и должен был выносить верные решения. Эту задачу, со слов Андрея Харриса, Дух выполнил. В жизни текущей кармическая задача тесно связана с тайнами, заговорами, мистикой и мировым закулисьем. Ясновидящему отведена такая роль.

Кстати о тайных обществах. Их след здесь тоже есть. Все мы знаем классический календарь, где используется 12 месяцев. Атос в одном из своих выступлений рассказывает о двух мировых лидерах, которые используют для принятия решений тринадцатимесячный календарь и знания оккультизма. Информация о существовании такого календаря есть у ограниченного числа лиц. Андрей Харрис экстрасенс

Со слов экстрасенса, предсказатель Саломе знает про такой календарь неспроста. "Возможно, он проект тайных обществ, которые пытаются внести информационные предупреждения в мир для каких-то своих целей. Каждый должен судить сам, а время покажет", — подытоживает в разговоре с Life.ru экстрасенс Андрей Харрис.

Саломе говорит, что все его предсказания не являются истиной и всё можно изменить. На данный момент он видит события именно таким образам, о чём всех предупреждает, но что будет на самом деле, покажет только время. Ранее Life.ru рассказал, каким знакам зодиака стоит поберечь здоровье в 2024 году.