Обязаны быть в каждом доме: Эксперт по фэншуй назвала вещи, помогающие обогатиться

Оказалось, что в древнекитайском учении фэншуй есть некоторые правила, соблюдение которых помогает человеку настроить свои денежные потоки и запрограммировать эти энергии на прибыль. Но мало просто поставить на подоконник денежное дерево.

Например, чтобы в доме всегда водились деньги, а хозяин никогда не экономил, стоит приобрести предметы красного цвета. Эксперт по китайской астрологии и фэншуй отмечает, что в квартире необходимо разместить "музыку ветра" с металлическими трубочками.

Какие предметы в доме притягивают богатство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Graphicbyake

С древних времён и по сей день в Китае верят, что вещи, одежда, аксессуары, декор и мебель красного цвета притягивают в дом богатство. А если у знакомых встречалось большое количество аксессуаров алого оттенка в доме, китайцы считали, что те живут в изобилии.

"Красный относится к элементу Огня. Он мощный, даёт энергию, а значит, и силы для финансового потока. Поэтому хорошо будет разместить в интерьере, например, свечи, китайские фонарики или статуэтки красного цвета", — рассказывает эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.

Вот только, как продолжает специалист, стоит с осторожностью выбирать огненные украшения и не перебарщивать с красным цветом в доме. Всё должно быть в гармонии. "Лучше сделать лишь красные акценты, а интерьер пусть будет нейтральным", — посоветовала Богданова.

Не менее важно, помимо размещения дома украшений красного цвета, следить, чтобы в помещении циркулировала энергия, а не происходил застой. Если есть движение, есть и деньги. В Китае символом богатства и радости считается мобиль с растениями или рыбками. Можно разместить его у себя дома тоже.

Декор в стиле фэншуй: эти вещи помогут обогатиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iofoto

Также стоит проверить планировку квартиры. По словам эксперта по фэншуй, если напротив окна расположена дверь, то накопить богатство не получится — все деньги будут "улетать" на сквозняке. "Чтобы этого избежать, нужно повесить "музыку ветра" c металлическими трубочками либо на окно, либо под потолок между окном и дверью", — посоветовала специалист.