Экстрасенс Харрис назвал 6 признаков, которые могут указывать на то, что вы ведьма

Некоторые из женщин выделяются на фоне остальных. Одни с самого детства, другие после стрессовых и травмирующих ситуаций. Но объединяет всех одно — наличие сверхспособностей. Дар знать, видеть, уметь и далее по списку больше, чем другие. Но как определить, есть ли именно у вас сверхспособности?

Универсальных критериев не существует, но эксклюзивно для Life.ru экстрасенс Андрей Харрис постарался выделить шесть пунктов, по которым можно отличить урождённую ведьму. Проверьте себя и узнайте, насколько вы колдунья. Быть может, пора уже на дачном участке сажать особые растения?

1. Особенная дата рождения

Скрытые признаки, что женщина — ведьма. В какие даты рождаются колдуньи? Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

В некоторые дни рождаются необычные люди. Возможно, вы одна из них. Смотрите на день (первое число) вашего рождения. Также можно сложить все цифры в дате рождения. Если итоговое число больше 22, то нужно вычесть 22. Например, 18.04.1995 = 1 + 8 + 4 + 1 + 9 + 9 + 5 = 37 – 22 = 15, ваше число 15. Итак, если ваше число, полученное одним из перечисленных выше способов, совпадет с данными ниже — поздравляем, вы в списке! Особые числа: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31.

1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31. Самые сильные даты: 1, 2, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31.

1, 2, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31. А эти люди вряд ли смогут избежать магии в своей жизни: 1, 2, 18, 22, 23, 24.

2. Магнетическая энергия

Если вы находитесь в местах скопления людей, например в метро, торговом центре или на городской площади, вокруг вас собираются люди. Стоит зайти в магазин — очередь. Встать в каком-то месте — вы снова не одни. Люди чувствуют сильную энергию и тянутся к ней.

3. Сила взгляда

У особенных женщин и глаза другие — сильные. Вы можете обладать необычным взглядом или цветом глаз. Андрей Харрис экстрасенс

Также если вы смотрите на человека, он чаще всего оборачивается, будто чувствуя ваш взгляд на себе. Другие люди часто говорят вам: "А почему ты так смотришь?"

4. Цветные сны

Цветные сны и постоянные очереди: как понять, что вы ведьма? Фото © "Шедеврум"

Путешествие в астральный мир для неподготовленного человека может показаться сном. Однако он будет необычным: цветным и хорошо запоминающимся. Иногда есть свобода воли и можно что-то делать с ощущением полного присутствия. А люди там чаще всего делают и говорят то, что на самом деле хотят.

5. Сила ваших слов

"Удивительным образом ваши пожелания людям или сила намерения работают, причём достаточно выраженно. Кто-то получает несчастья, а кто-то и вовсе исполняет своё желание после вашего доброго посыла", — говорит экстрасенс Андрей Харрис.

6. Частые дежавю

Если у вас часто случаются дежавю, проверьте — вдруг вы обладаете экстрасенсорными способностями? Фото © "Шедеврум"

Также эксперт говорит, что отдельно стоит упомянуть феномен дежавю. "Есть мнение, что он основан на знании своей жизни заранее или предупреждениях от "высших сил". Если вы испытываете его чаще пары раз в год — это знак отличия", — подытоживает экстрасенс.