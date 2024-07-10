5 ведьминых растений, которые ни в коем случае нельзя держать на участке

В истории магии и фольклора растения играли значительную роль. Ведьмы и колдуны использовали их как ингредиенты для зельеварения, проведения обрядов и заклинаний. Некоторые из этих растений были известны своими ядовитыми свойствами — и использование их в магических практиках могло быть опасным. Какие ведьмины цветы оказались на вашем дачном участке? Рассказываем про самые ядовитые растения.

Ядовитый аконит

Как выглядит аконит и почему это растение опасно? Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / stockking, Wikipedia

Как мы знаем, в давние времена бытовало мнение, что существуют не только ведьмы, но также вампиры и оборотни. Так вот дамы, летающие на мётлах, защищались от своих врагов, делая обереги из аконита — ядовитого для оборотней цветка. Но и для человека он смертельно опасен, так как очень ядовит. Посмотрите, не появились ли у вас на дачном участке красивые сине-фиолетовые цветы в виде башмачков. Если да, скорее избавьтесь от растения и обработайте почву вокруг. Но ни в коем случае не позволяйте ядовитому акониту прикасаться к вашей коже, работайте в защитной одежде и перчатках.

Полынь — растение ведьм

Ведьминская трава полынь: как применять и что делать, если выросла на участке. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, Wikipedia

Ещё одно растение, которое в старину использовали ведьмы, — полынь. У бутонов было множество применений: от компонента приворотного зелья до оберега от русалок и нечисти. Также полынь ведьмы использовали для напитка забвения. Поэтому просто аромат, распространяемый бутонами на дачном участке, может вызывать проблемы с памятью и головные боли.

Волшебный бурачник лекарственный

Огуречная трава, или же бораго: как ведьмы его использовали. Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia

Огуречная трава, или же бораго, как ещё называют это растение, неприхотливо и может встречаться на участке как сорняк. Раньше ведьмы считали огурцовую траву целебной и нередко делали из неё настойки. Считалось, что бораго способен избавить от неврозов, навязчивых и депрессивных состояний. Также им пытались лечить сердечные болезни, использовали в свежем и сухом виде при суставном ревматизме. Но в наше время польза бурачника лекарственного поставлена под сомнение.

Ведьмина вербена

Чем опасно растение вербена и почему оно считалось цветком ведьм? Коллаж © Life.ru. Фото © Shuttertock / FOTODOM / Maria Dryfhout

Вербена является растением семейства вербеновых, которое обладает множеством полезных свойств и применений в медицине, кулинарии и ароматерапии. Её цветы используются для приготовления чая, а также в качестве лекарственного средства. Однако вербена ассоциируется с магией и ведьмами во многих культурах и легендах. Само по себе растение неопасно для человека, но, по преданиям, во время цветения способно приманивать к себе мистических существ и сущностей.

Ядовитый дурман обыкновенный

Ядовитые растения, которые могут вырасти у вас на даче: дурман. Коллаж © Life.ru. Фото © Shuttertock / FOTODOM / Roman Nerud