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10 июля, 14:42

Синоптик дал удручающий прогноз на июль по аномальной жаре в Москве

Синоптик Ильин: Жара до +32 градусов продержится в Москве до конца недели

Жара не планирует уходить из Москвы в июле. Обложка © freepik / lipikstockmedia

Жара не планирует уходить из Москвы в июле. Обложка © freepik / lipikstockmedia

Жара продержится в Москве до конца текущей недели. При этом в воскресенье есть вероятность кратковременного дождя и даже присутствует возможность грозы. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам эксперта, на текущей неделе были небольшие дожди где-то в северо-западных районах Московской области. Но это, к сожалению, никак не сказалось на температуре в столице и за МКАДом.

"Осадков мы ждём всегда, а вопрос, будут ли они или нет, — вот в чём вопрос. <…> Связанные с холодным фронтом небольшие дождики всё-таки принесут некоторое понижение температуры, и завтра днём в Москве температура будет где-то градуса на три ниже, чем сегодня", — рассказал Ильин в беседе с 360.ru.

Дальше столбики термометров снова вырастут и покажут до +30…+32 градусов. Жара планирует остаться в Москве как минимум весь июль, прогнозирует синоптик.

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"Кратковременное понижение температуры, связанное с прохождением холодных атмосферных фронтов, будет наблюдаться буквально в течение дня, в течение суток, когда температура после кратковременных дождей будет понижаться до 21–26 градусов",  заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказал, что эта уже всем надоевшая жара оставила без электричества около 600 тысяч россиян. Так, свет пропал в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее. Сотрудники энергетической бригады уже запустили на участках интенсивные аварийно-восстановительные работы.

Наталья Афонина
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