Синоптик дал удручающий прогноз на июль по аномальной жаре в Москве

Жара продержится в Москве до конца текущей недели. При этом в воскресенье есть вероятность кратковременного дождя и даже присутствует возможность грозы. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам эксперта, на текущей неделе были небольшие дожди где-то в северо-западных районах Московской области. Но это, к сожалению, никак не сказалось на температуре в столице и за МКАДом.

"Осадков мы ждём всегда, а вопрос, будут ли они или нет, — вот в чём вопрос. <…> Связанные с холодным фронтом небольшие дождики всё-таки принесут некоторое понижение температуры, и завтра днём в Москве температура будет где-то градуса на три ниже, чем сегодня", — рассказал Ильин в беседе с 360.ru.

Дальше столбики термометров снова вырастут и покажут до +30…+32 градусов. Жара планирует остаться в Москве как минимум весь июль, прогнозирует синоптик.

"Кратковременное понижение температуры, связанное с прохождением холодных атмосферных фронтов, будет наблюдаться буквально в течение дня, в течение суток, когда температура после кратковременных дождей будет понижаться до 21–26 градусов", — заключил эксперт.