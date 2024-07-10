Синоптик дал удручающий прогноз на июль по аномальной жаре в Москве
Синоптик Ильин: Жара до +32 градусов продержится в Москве до конца недели
Жара не планирует уходить из Москвы в июле. Обложка © freepik / lipikstockmedia
Жара продержится в Москве до конца текущей недели. При этом в воскресенье есть вероятность кратковременного дождя и даже присутствует возможность грозы. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
По словам эксперта, на текущей неделе были небольшие дожди где-то в северо-западных районах Московской области. Но это, к сожалению, никак не сказалось на температуре в столице и за МКАДом.
"Осадков мы ждём всегда, а вопрос, будут ли они или нет, — вот в чём вопрос. <…> Связанные с холодным фронтом небольшие дождики всё-таки принесут некоторое понижение температуры, и завтра днём в Москве температура будет где-то градуса на три ниже, чем сегодня", — рассказал Ильин в беседе с 360.ru.
Дальше столбики термометров снова вырастут и покажут до +30…+32 градусов. Жара планирует остаться в Москве как минимум весь июль, прогнозирует синоптик.
"Кратковременное понижение температуры, связанное с прохождением холодных атмосферных фронтов, будет наблюдаться буквально в течение дня, в течение суток, когда температура после кратковременных дождей будет понижаться до 21–26 градусов", — заключил эксперт.
Ранее Life.ru рассказал, что эта уже всем надоевшая жара оставила без электричества около 600 тысяч россиян. Так, свет пропал в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее. Сотрудники энергетической бригады уже запустили на участках интенсивные аварийно-восстановительные работы.