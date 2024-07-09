Минэнерго: Аномальная жара оставила без электричества около 600 тысяч россиян
Почти 600 тысяч жителей России остались без электроснабжения из-за аномально сильной жары. В первую очередь речь идёт о жителях Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края и Адыгеи. Энергетики указанных регионов заняты интенсивными аварийно-восстановительными работами, заявили в телеграм-канале пресс-службы Министерства энергетики РФ.
"Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России. По оперативным данным, без энергоснабжения находятся: Ростовская область — более 324 тысяч человек; Краснодарский край и Республика Адыгея — 181 тысяча человек; Астраханская область — 94,3 тысячи потребителей", — говорится в публикации ведомства.
Ранее Life.ru сообщал о проблемах с энергоснабжением на фоне жары в двух регионах нашей страны. Так, 8 июля стало известно о том, что власти Ростовской области были вынуждены ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы её хватило для обеспечения жилых домов. А несколько часов назад в Минэнерго сообщали, что в регионе и соседнем с ним Краснодарском крае лишены света суммарно 268 тысяч потребителей.
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