Минэнерго: Аномальная жара оставила без электричества около 600 тысяч россиян

Почти 600 тысяч жителей России остались без электроснабжения из-за аномально сильной жары. В первую очередь речь идёт о жителях Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края и Адыгеи. Энергетики указанных регионов заняты интенсивными аварийно-восстановительными работами, заявили в телеграм-канале пресс-службы Министерства энергетики РФ.