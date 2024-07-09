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9 июля, 11:44

Аномальная жара оставила без света 268 тысяч жителей Ростовской области и Кубани

Минэнерго: 268 тысяч жителей Ростовской области и Кубани остаются без света

Из-за высокого потребления электроэнергии на фоне аномальной жары происходят отключения в Краснодарском крае и Ростовской области. Суммарно в двух регионах без света остались 268 тысяч потребителей, информирует пресс-служба Минэнерго РФ.

"В связи с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами, в Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, которые затронули более 325 тысяч человек. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 42 тысячи потребителей", уточняет ведомство.

С похожими проблемами сталкиваются и в Ростовской области, где также ввели график временного отключения. Там без электричества сейчас 226 260 потребителей. В министерстве сообщили, что энергетики в постоянном режиме ведут аварийно-восстановительные работы. Минэнерго держит вопрос на контроле.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области ввели временные отключения электроэнергии на предприятиях, чтобы минимизировать перебои с электричеством в жилых домах региона. Самая сложная ситуация наблюдается в Таганроге и Неклиновском районе, где чрезмерная нагрузка вызвала аварию на линии электропередачи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio

Владимир Озеров
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