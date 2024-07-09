Аномальная жара оставила без света 268 тысяч жителей Ростовской области и Кубани

Из-за высокого потребления электроэнергии на фоне аномальной жары происходят отключения в Краснодарском крае и Ростовской области. Суммарно в двух регионах без света остались 268 тысяч потребителей, информирует пресс-служба Минэнерго РФ.

"В связи с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами, в Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, которые затронули более 325 тысяч человек. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 42 тысячи потребителей", — уточняет ведомство.

С похожими проблемами сталкиваются и в Ростовской области, где также ввели график временного отключения. Там без электричества сейчас 226 260 потребителей. В министерстве сообщили, что энергетики в постоянном режиме ведут аварийно-восстановительные работы. Минэнерго держит вопрос на контроле.