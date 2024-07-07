Во всей Нигерии отключили свет
Daily Post: Из-за сбоя на всей территории Нигерии пропало электричество
Из-за сбоя в работе национальной энергосети на всей территории Нигерии пропало электричество. Как пишет Daily Post, об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Enugu Electricity Distribution Company (EEDC) Эмека Эзе.
"Сбой на всей электросети Нигерии произошёл в 15:09 (17:09 мск) 6 июля", — заявил представитель предприятия, занимающегося поставками электроэнергии потребителям.
По его словам, сначала свет пропал в юго-восточных штатах — Абиа, Анамбра, Эбони, Энугу и Имо, а затем из строя вышла вся сеть. Помимо того, Эзе не раскрыл подробности аварии, однако в компании ожидают данные относительно восстановления энергоснабжения.
Аналогичная ситуация ранее произошла в Эквадоре, который оказался полностью обесточен из-за сбоя. В городе отключились все светофоры, на дорогах были зафиксированы огромные пробки. Некоторые люди зависли на колесе обозрения в парке аттракционов. Кроме того, из-за отключения электричества встали поезда в метро.
Pixabay / jplenio