Во всей Нигерии отключили свет

Из-за сбоя в работе национальной энергосети на всей территории Нигерии пропало электричество. Как пишет Daily Post, об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Enugu Electricity Distribution Company (EEDC) Эмека Эзе.

"Сбой на всей электросети Нигерии произошёл в 15:09 (17:09 мск) 6 июля", — заявил представитель предприятия, занимающегося поставками электроэнергии потребителям.

По его словам, сначала свет пропал в юго-восточных штатах — Абиа, Анамбра, Эбони, Энугу и Имо, а затем из строя вышла вся сеть. Помимо того, Эзе не раскрыл подробности аварии, однако в компании ожидают данные относительно восстановления энергоснабжения.