В Ростовской области частично ограничили подачу электричества на предприятия

В Ростовской области частично ограничили подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения в жилых домах региона. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. С чем связаны перебои, не уточняется.

"Ограничения не повлияют на их работу", — написал чиновник в телеграм-канале.

Специалисты констатировали, что риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются, поэтому власти не исключают повторный ввод режима временных отключений. На данный момент стоит задача не допустить более серьёзных аварийных ситуаций.

По словам Голубева, самая напряжённая ситуация на данный момент сохраняется в Таганроге и Неклиновском районе, где чрезмерная нагрузка вызвала аварию на линии электропередачи. Энергетики ведут восстановительные работы. Ожидается, что они завершатся до конца дня.